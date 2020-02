Die zweite Runde ihrer sogenannten Dachau-Tour führt die Stadtratskandidaten der Überparteilichen Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) in die Münchner Straße. Am Freitag, 14. Februar, steht der ÜB-Infostand von 15.30 bis 17 Uhr an der Ecke Langhammerstraße auf Höhe des dm-Markts. Am darauf folgenden Samstag, 15. Februar, befinden sich die Überparteilichen von 9.30 bis 11 Uhr ebenfalls in der Münchner Straße, dieses Mal allerdings auf Höhe der Stern-Apotheke. Neben der Möglichkeit zum persönlichen Kennenlernen der ÜB-Stadtratskandidaten stehen diese interessierten Bürgerinnen und Bürgern auch gerne für Fragen zu aktuellen kommunalpolitischen Themen aller Art zur Verfügung. Oberbürgermeisterkandidat Peter Gampenrieder wird zudem wieder an beiden Tagen mit seinem OB-Info- Taxi vor Ort sein.