Erinnerung an Georg Elser: Vor 80 Jahren verübte der Schreiner Georg Elser ein Attentat auf Adolf Hitler. Der Sprengkörper, den Elser im Münchner Bürgerbräukeller installiert hatte, explodierte jedoch erst, nachdem Hitler den Raum vorzeitig verlassen hatte. Im Februar oder März 1945 kam Elser vom KZ Sachsenhausen nach Dachau in strenge Einzelhaft. Am 9. April ermordete die SS Georg Elser auf Weisung Himmlers beim Krematorium des KZ Dachau. Die Landeshauptstadt München erinnert mit einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion an Georg Elser. Ausgehend von der mutigen Aktion des Widerstandskämpfers Georg Elser diskutieren der Historiker und Autor Sascha Lange, die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung, Stefanie Schüler-Springorum, und der amerikanische Historiker Alan E. Steinweis über die umstrittene Erinnerung an die Unangepassten der NS-Zeit sowie gegenwärtige Formen des Widerstands. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind die Stadt München und das NS-Dokumentationszentrum München. Die Diskussion findet am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Alten Rathaussaal, Marienplatz 15, statt.