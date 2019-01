9. Januar 2019, 21:52 Uhr Notebook geklaut Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Unbekannte sind am Montag in Hebertshausen in der Straße Am Eichenberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Dachau heißt, sollen die Einbrecher über die Eingangstür in das Innere des Hauses gelangt sein. Sie stahlen Bargeld und ein Notebook im Wert von insgesamt circa 350 Euro. Sachschaden konnte die Polizei nicht feststellen.