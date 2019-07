3. Juli 2019, 21:39 Uhr Nominierung Breite Unterstützung

Als Bankbetriebswirt habe er die Haushaltszahlen im Blick, sagt Robert Axtner bei seiner Vorstellung im Gasthof Burgmayr in Eisolzried. Der 44-Jährige wäre erst der dritte Bürgermeister in der Geschichte der Gemeinde.

Robert Axtner hat beste Chancen im Frühjahr Bürgermeister von Bergkirchen zu werden. Der CSU-Gemeinderat wird als gemeinsamer Kandidat aller politischen Kräfte antreten. Den Wahlkampf will der 44-Jährige trotzdem ernst nehmen und sich allen Bürgern vorstellen

Von Petra Schafflik, Bergkirchen

Wenn nicht formale Vorgaben es erforderten, hätte sich die Bergkirchner CSU eine schriftliche Abstimmung glatt sparen können bei der Nominierung von CSU-Gemeinderat Robert Axtner zum Kandidaten fürs Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl 2020. Schon nachdem sich der 44-Jährige vorgestellt, seine Ziele und Themen präsentiert hatte, brandete anhaltender Applaus auf am Dienstagabend im Saal des Gasthofs Burgmayr in Eisolzried. Das zeigte die Unterstützung, auf die der Lauterbacher zählen kann und die ungewöhnlich breit ist. Der CSU-Kandidat, den die 29 anwesenden Parteimitglieder im Lauf der Veranstaltung einstimmig nominierten, wird auch von den fünf freien Wählergruppierungen in Bergkirchen unterstützt.

Gemeinderäte dieser Vereinigungen waren als Gäste zur Aufstellungsversammlung gekommen. "Eure Anwesenheit ist eine tolle Geste", sagte CSU-Ortsvorsitzender Erich Oßwald. Sofern diese Wählervereinigungen ihn wie geplant ebenfalls nominieren, wird Axtner, wie zuletzt schon der amtierende Rathauschef Simon Landmann (CSU), als gemeinsamer Kandidat aller politischen Kräfte in Bergkirchen antreten. Wichtige Stichworte von Axtner waren denn auch Miteinander, Dialog und Konsens. Auch Kontinuität ist dem Bewerber wichtig: "Natürlich habe ich eigene Ideen, aber ich werde nicht alles über den Haufen werfen. Sondern auf dem, was in hervorragender Weise entwickelt wurde, aufbauen und die Gemeinde weiter entwickeln."

Das in Bergkirchen traditionell sehr harmonische politische Klima betonte CSU-Ortsvorsitzender Erich Oßwald. "Bei uns gibt es keine Parteipolitik, da wird sachorientiert entschieden." Dieses Miteinander mündet jetzt darin, dass auch die Freien Wählergemeinschaften Bergkirchen, Feldgeding, Günding/Neuhimmelreich, Eisolzried/Lauterbach/Kreuzholzhausen und die Wählergemeinschaft Bachern den CSU-Kandidaten Robert Axtner unterstützen. "Das zeigt auch, dass wir den Richtigen haben", sagte Oßwald. Mit seiner ruhigen, sachlichen Art und Kompetenz in allen Bereichen sei Axtner "menschlich wie fachlich der Beste, den wir in Bergkirchen als Bürgermeister bekommen können".

Axtner habe das Zeug, in die Fußstapfen der erst zwei Rathauschefs seit Gründung der Gemeinde 1978 zu steigen, "und auch eigene Spuren zu hinterlassen." Einen "hervorragenden Kandidaten" nannte die Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (CSU) den Bewerber, den sie als gebürtige Gündingerin aus Jugendzeiten kenne. Landrat Stefan Löwl betonte die umfangreichen Aufgaben der bayerischen Bürgermeister, die, direkt vom Volk gewählt, von Verwaltungschef über Bürgeranwalt und Kümmerer viele Rollen ausfüllen müssten.

Eine so facettenreiche wie anspruchsvolle Aufgabe, die sich Robert Axtner zutraut. Auch wenn es ein Wahlprogramm noch nicht gibt - "das diktieren die Bürger unserer Gemeinde" - führte der Aspirant aufs Bürgermeisteramt doch einige Themen aus, die ihm am Herzen liegen. Das Wachstum der Gemeinde möchte Axtner in einem verträglichen Rahmen halten. "Es ist nicht unsere Aufgabe, die Wohnungsprobleme der Städte vor unserer Haustüre zu lösen." Um Wohnraum zu schaffen für Ortsansässige, soll Bergkirchen nicht nur weiter Bauland im Einheimischenmodell ausweisen, sondern auch stärker selbst bauen und dann als Vermieter auftreten. Damit könnte bezahlbarer Wohnraum bereitgestellt werden etwa für Erzieherinnen oder Bürger aus anderen wichtigen, aber niedrig bezahlten Berufsgruppen.

Nachdem das erfolgreiche Gewerbegebiet Gada bereits ausgelastet ist, will Axtner dieses Areal "planvoll und maßvoll" erweitern. "Heimatnahe Arbeitsplätze, das ist Lebensqualität für unsere Bürger." Und Handwerkerhöfe errichten, um die Entwicklung kleinerer Betriebe zu unterstützen. Vereinen, die für das soziale und gesellschaftliche Leben auf dem Dorf unersetzlich sind, möchte Axtner bei der wachsenden Bürokratie unter die Arme greifen. Ein Rahmenvertrag soll den Vorständen eine kostenfreie Beratung in Rechts- und Steuerfragen ermöglichen. Um die Gemeinde für Senioren lebenswert zu gestalten, werden Anstrengungen nötig sein, etwa in Sachen Mobilität, ist Axtner überzeugt.

Als Banker habe er die Zahlen im Blick, strebe einen "gesunden Haushalt" an mit weiterhin überschaubaren Verbindlichkeiten. Auch der Umstieg auf erneuerbare Energien soll mit einem Bürgermeister Axtner weiter voranschreiten. Mit der Fernwärme, gespeist aus der Abwärme der Müllverbrennungsanlage Geiselbullach, ist Bergkirchen gut aufgestellt. Um die Gemeinde auch noch vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien zu versorgen, denkt Axtner an Freiflächen-Solaranlagen auf Gemeindegrund entlang der Autobahn A 8. Entlang dieser Autobahn könnte auch eine S-Bahnlinie verlaufen, die zwar ein visionäres Langfristprojekt ist, aber weiter verfolgt werden solle.

Über diese und weitere Themen will sich Axtner in den kommenden Wochen und Monaten mit möglichst vielen Bürgern direkt austauschen. Auch wenn kein Gegenkandidat in Sicht ist, nimmt er den Wahlkampf ernst, möchte von Tür zu Tür gehen und sich persönlich vorstellen.