12. März 2019, 21:50 Uhr Noch eine Studie zur Umgehungsstraße

ÜB will Auswirkungen auf den Durchfahrtsverkehr in Dachau klären lassen

Wie wird sich eine Nord-Ost-Umfahrung Dachaus auf den Stadtverkehr auswirken und wie auf die Natur? Solche Fragen möchte die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) durch eine verkehrsplanerische Studie beantwortet haben. Aus dieser soll laut Stadtratsantrag hervorgehen, "welche begleitenden Maßnahmen im Dachauer Stadtgebiet möglich wären". Darin soll auch dargelegt werden, wie der innerstädtische Verkehrsraum neu aufgeteilt werden kann, schreibt die ÜB im Antrag. Und zwar so, dass Busse oder Radverkehr mehr Platz erhalten. Weiter soll geprüft werden, ob sich ein Durchfahrtverbot für Lkws umsetzen lässt, ausgenommen den Lieferverkehr. Und wie könnte überhaupt der Durchgangsverkehr reduziert werden, vielleicht durch Pförtnerampeln am Stadtrand?

Die ÜB hat da einige Vorstellungen und offene Fragen. Die Fraktion spricht sich für die verkürzte Variante der Umfahrung aus, wie sie zuletzt von Landrat Stefan Löwl (CSU) vorgestellt wurde. Auch die verkürzte Route aber würde "Eingriffe in die Natur mit sich bringen", so die ÜB. Die Fraktion möchte genau wissen, welche das sind, um Vor- und Nachteile der Trasse abwägen zu können. "Wir erhoffen uns aus der verkehrsplanerischen Studie insbesondere mit Blick auf den Binnen- und den Durchgangsverkehr in der Innenstadt Aussagen, inwieweit, in welchem Zeitraum und mit welchem finanziellen Aufwand begleitende Maßnahmen umsetzbar erscheinen", führt Fraktionsvorsitzender Rainer Rösch im Antrag aus. Die Studie ist aus seiner Sicht sinnvoll, egal, ob am Ende die Straße gebaut wird oder nicht. Die Ergebnisse könnten in den Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Dachau einfließen. Es soll ein Büro beauftragt werden, das Erfahrungen mit den genannten Schwerpunktthemen hat. Allzu eilig hat es die ÜB nicht. Mittel sollen in den Haushalt 2020 eingestellt werden.