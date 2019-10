Die Wählergruppierung Bürgerblock Niederroth hat Anfang September eine Haushaltsbefragung in den Markt Indersdorfer Ortsteilen Niederroth, Weyhern, Frauenhofen, Ried und Kreut gestartet. Die Bürger wurden zu den fünf Themenschwerpunkten "Familie & Soziales", "Umwelt & Natur", "Infrastruktur & Verkehr", "Bau & Ortsentwicklung" und "Politik & Allgemeines" um ein Feedback gebeten. Insgesamt 35 Fragen sollten beantwortet werden.

Mit mehr als 100 Rückläufen aus der Umfrage wurden die Erwartungen der Wählergruppierung mehr als erfüllt. Die Auswertung der Fragebögen nahm einige Zeit in Anspruch, da bei mehr als der Hälfte der abgegebenen Bögen Anregungen und Kommentare in den dafür vorgesehenen Feldern eingetragen wurden. Die Ergebnisse der Befragung werden nun in einer Veranstaltung am Sonntag, 20. Oktober, um 10 Uhr im Sportheim in Niederroth der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Bürgerblock Niederroth will die gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen in seine weitere kommunalpolitische Tätigkeit einfließen lassen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Die Wählergruppierung hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung teilnehmen werden, bei der die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt werden.