13. September 2018, 22:20 Uhr Neuwahlen Generationswechsel beim WSV Röhrmoos

Er hat sich schon lange angekündigt, nun steht er unmittelbar bevor - der Generationswechsel in der Vereinsführung des WSV Röhrmoos. Die Mitglieder haben bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 7. Oktober, die Möglichkeit, diesen Wechsel mitzugestalten. "Aufgrund der umfangreichen personellen Veränderung hoffen wir auf rege Beteiligung. Die Mitglieder sollten der neuen Vereinsführung durch ihre Anwesenheit ihre Unterstützung signalisieren und einen Vertrauensvorschuss für die Zukunft entgegenbringen", wird Vorstandsvorsitzender Peter Schüssler in einer Pressemitteilung zitiert. Nicht nur er wird sein Amt zum 7. Oktober niederlegen - auch für die Skischulleitung und zahlreiche weitere Posten werden am ersten Freitag im Oktober Nachfolger gewählt. Durch die kommenden Veränderungen ist außerdem eine Satzungsänderung nötig, die eine personelle Erweiterung des Vorstandes und eine Erhöhung des Betrags für laufende Geschäfte ermöglicht. Neben dieser Satzungsänderung und den Neuwahlen erwartet die Mitglieder auch ein Rückblick auf die vergangene Saison und Ausblick auf die bevorstehende Wintersaison - dieser dann schon von der neu gewählten Vereinsleitung. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beginnt um 18 Uhr im Gasthof Kiermeier in Arzbach. Mitglieder müssen Anträge im Voraus in schriftlicher Form beim Vorstand einreichen.