5. April 2019 Neunjährige mit Talent Erfolg mit dem Euphonium

Die neun Jahre alte Linda Schenk hat für die Stadtkapelle Dachau e.V. sehr erfolgreich am Landesentscheid des Solo-/Duowettbewerb Concertino in Marktoberdorf teilgenommen. Das Mädchen spielt Euphonium in der Stadtjugendkapelle und wird von Nicola Hahn unterrichtet. Im Verbandsentscheid im Januar hatte sich Linda Schenk mit 97 von möglichen 100 Punkten für den Landesentscheid qualifiziert. Eine Qualifikation erfolgt ab 93 Punkten. Die Schülerin erreichte im Landeswettbewerb in ihrer Altersgruppe hervorragende 91 von 100 erreichbaren Punkten und erhielt damit erneut das Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg". Insgesamt nahmen 150 Teilnehmer am Landesentscheid teil und stellten sich der dreiköpfigen Jury. Ausgerichtet wird der Musikwettbewerb vom Bayerischen Blasmusikverband 165 Musiker nahmen teil.