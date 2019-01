6. Januar 2019, 21:53 Uhr Neujahrskonzert der Bläser Klänge aus dem Sudetenland

Gelungene Überraschung beim Karlsfelder Neujahrskonzert ist die Uraufführung zweier Märsche von Rudolf Richter. Sein Sohn Siegfried lebt in der Gemeinde und sitzt gerührt im Publikum. Blaskapelle und Big Band begeistern

Von Renate Zauscher, Karlsfeld

In Karlsfeld gehört es zur guten Tradition, dass das neue Jahr mit Musik begrüßt wird: Jeweils zum Dreikönigsfest laden Blaskapelle und Big Band in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde zu einem Neujahrskonzert ein. Dabei stehen regelmäßig im ersten Teil des Abends überwiegend solche Stücke auf dem Programm, die aus der Tradition böhmisch-tschechischer Blasmusik stammen, und im zweiten Teil Nummern aus der Ära der großen Big Bands in den USA, die Bandleader wie Benny Goodman, Glenn Miller oder Duke Ellington berühmt gemacht haben.

Heuer hatte die Karlsfelder Blaskapelle unter der Leitung von Reinhard Hagitte zwei "Überraschungen" angekündigt. Hagitte hielt Wort: Er präsentierte den etwa 250 Zuhörern im Saal des Bürgerhauses zwei neu entdeckte Märsche. Katharina Ruf, die den ersten Teil des Konzerts moderierte, sprach davon, dass die Stücke Reinhard Hagitte zu dessen Freude quasi "zugeflogen" seien: Der nämlich war mit Siegfried Richter ins Gespräch gekommen, dem seit 2005 in Karlsfeld lebenden Sohn eines aus dem nördlichen Sudetenland stammenden Blas- und Militärmusikers namens Rudolf Richter, der die beiden Märsche geschrieben hat.

Rudolf Richter hatte zwischen den beiden Weltkriegen eine eigene Blaskapelle geleitet und später, nach der Rückkehr aus englischer Kriegsgefangenschaft in Nordafrika 1947, die beiden Stücke komponiert. Dabei hat er wohl intensiv an seine Heimat und deren musikalische Tradition gedacht: Er hat den Märschen die Titel "Sudetenklänge" und "Heimatklänge" gegeben.

Die Uraufführung der von Franz Gerstbrein für ein großes Blasorchester arrangierten Stücke seines Vaters hat den am Samstag im Bürgerhaus anwesenden Sohn Siegfried Richter sichtlich erfreut: "Wie das umgesetzt und gebracht wurde - das ist unglaublich schön", sagte er voller Lob für die Bearbeitung wie für die Ausführenden.

Wie sehr Blasmusik und Böhmen zusammengehören - und auch wie sehr die Geschichte der vor mehr als 60 Jahren gegründeten Karlsfelder Blaskapelle mit dem Zuzug von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt - das zeigten weitere Titel des ersten Konzertteils. Von Antonin Dvorák wurde der "Prager Walzer" gespielt, von Franz Watz die Polka "Von Böhmen rund um die Welt" oder die Jana-Polka von Frantisek Kuda. In den beiden letzteren Stücken traten Veronika Glas und Rudi Wörle als Gesangsduo auf und wurden mit viel Applaus bedacht. Ebenso viel Beifall bekam auch Michael Fritz, der in einem eigentlich für ein Klarinettensolo geschriebenen Stück ein Tubasolo vortrug.

Der zweite Teil des Abends gehörte der Big Band Karlsfeld und damit einem ganz anderen musikalischen Genre. In klassischer Besetzung, bei der die Bläsersektion mit Trompete, Posaune und Saxophon die Hauptrolle spielt und Piano, Schlagzeug, Bass und Gitarre die Rhythmusgruppe bilden, wurde ganz nach amerikanischem Vorbild großer Big Bands musiziert. Diesmal übernahm Martin Liebl, als Posaunist selbst Mitglied der Band, die Moderation.

Er erzählte mit viel Hintergrundwissen von den großen Zeiten der Swing Ära und von Bandleadern wie Goodman oder Miller, die manche Titel dieser Zeit erst zu berühmten Jazzstandards gemacht haben. Im Song von "Mackie Messer", englisch "Mack the Knife", aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill und Bert Brecht, erwies sich Martin Liebl darüber hinaus als talentierter Gesangsinterpret.

Sein weibliches Pendant an diesem Abend war Katharina Ruf: Sie übernahm die Gesangspartie in Charles Trenets schönem Lied "Beyond the Sea" und glänzte zuletzt mit kraftvoller Stimme und viel Charme in einem der schönsten Evergreens aus der Zeit des frühen Jazz: Dem Song "The Lady is a Tramp" von Richard Rodgers.

Ein ebenso unsterbliches Stück gab es zuletzt als Zugabe: "In the Moon", das Band Leader Glenn Miller, laut Liebl, ein "Mega-Star" seiner Zeit, einst berühmt gemacht hat. Die Karlsfelder liebten es.

Beim Publikum im Bürgerhaus kam der Konzertbeitrag der Big Band Karlsfeld ebenso gut an wie vorher schon die Darbietungen der Blaskapelle: Viele der Zuhörer dürften mit dem Sound der Big Bands und den Interpreten des amerikanischen Swing in den Fünfziger und Sechzigerjahren aufgewachsen sein. Für sie war dieses Neujahrskonzert wie eine Wiederbegegnung mit den Klängen ihrer Jugend, eine wundervolle Erinnerung.