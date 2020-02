"Wir planen in unserem Leben immer alles, doch dann nimmt es manchmal eine unerwartete, tragische Wendung", so leitete Bürgermeister Markus Trinkl (parteilos) den eigentlichen Höhepunkt des sechsten Odelzhausener Neujahrsempfangs ein: die Ehrung von zwei Bürgerinnen oder Bürgern, die sich durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement um das "Wohl der Gemeinde besonders verdient gemacht haben", wie Trinkl jedes Jahr hervorhebt. Dieses Jahr wollte der Bürgermeister neben dem langjährigen Gemeinderat und SPD-Chef Klaus Rößle auch Sigrid Albiez auszeichnen, die vierzig Jahre in der Verbandsbücherei tätig war; ein vertrautes, freundliches Gesicht für alle, die in der Odelzhausener Bücherstube nach Lesestoff suchten. Doch Sigrid Albiez war am vergangenen Dienstag im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstorben.

"Wir haben dann mit ihrem Mann vereinbart, dass er heute die Auszeichnung entgegennimmt", so Trinkl. Dann überreichte er Fritz Albiez, 80, die Ehrenmedaille der Gemeinde sowie zwei Bücher zur Historie Odelzhausens. Der frühere Werkstattleiter eines bekannten regionalen Autohauses war gerührt: "Meine Frau hätte sich so über diese Ehrung gefreut." Noch am Dienstag hätte er mit ihr im Krankenhaus telefoniert und sie beschworen: "Du musst wieder gesund werden." Anfang Januar hatte der Bürgermeister Sigrid Albiez zusammen mit vier Kolleginnen in den Ruhestand verabschiedet.

Bei der Laudatio auf Klaus Rößle machte es der Bürgermeister spannend: Er zählte zuerst die vielen Funktionen des zu Ehrenden auf, ohne dessen Namen oder auch nur die Vereine zu nennen, in denen jener tätig ist. Spätestens aber als der Bürgermeister erwähnte, dass der zweite Medaillenempfänger schon seit 1996 im Gemeinderat sitzt, kürzlich siebzig Jahre alt wurde und nicht wieder zur Wahl antritt, war jedem der 170 geladenen Gästen klar, dass es sich um Rößle handeln musste. Seit 1999 ist er im Ortsverband der SPD aktiv, seit 2016 ist er dessen Vorsitzender. Dem Krieger- und Soldatenverein Odelzhausens steht Rößle seit 2005 vor, einige Jahre war er Kassier des Wandervereins Miegersbach. Der Genosse wirkte tatsächlich überrascht: "Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet", gestand Rößle mit einem breiten Lächeln.

Vor den Auszeichnungen hatte der Bürgermeister auf die Bedeutung der ehrenamtlich Tätigen für die Kommune hingewiesen und sie aufgefordert: "Bitte macht weiter so." Besonders hob er das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr hervor, die seit Wochen fast täglich auf der Autobahn A8 im Einsatz ist. Trinkl wies auf den "Brandbrief" hin, den die Westallianz dieser Tage an den bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) geschickt hatte mit der Forderung nach einer sofortigen Geschwindigkeitsbegrenzung. "Ich lasse privat mein Auto ja auch gerne laufen, doch als Bürgermeister sage ich: Es gibt auf dieser Autobahn nichts anderes als ein Tempolimit." Trinkl erntete dafür zwar Beifall, doch nicht von allen Anwesenden.

Zum Neujahrsempfang hatte das Rathaus außer den ehrenamtlich Tätigen auch die örtlichen Unternehmer eingeladen. Rund dreihundert Gewerbetreibende sind laut Trinkl derzeit im Gemeindegebiet tätig. "Wenn die Unternehmen erfolgreich sind, freut sich die Gemeinde jedes Jahr auf's Neue", erläuterte der Bürgermeister und verwies auf die Gewerbesteuereinnahmen als wichtigste Einnahmequelle der Kommune neben dem Einkommenssteueranteil. Er versprach, auch künftig "einen vernünftigen Weg für Gemeinde und Unternehmen" einzuschlagen.