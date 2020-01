An der Zeremonie hat sich nichts geändert: Die Haimhauser Dorfmusik intoniert den bayrischen Defiliermarsch unter dessen Klängen der Ehrengast ins Auditorium der Bavarian International School (Bis) einzieht. Später wird er sich ins Goldene Buch der Gemeinde eintragen und ein Bild des Haimhauser Künstlers Andreas Schröder erhalten, dessen Motiv immer einen persönlichen Bezug zum Ehrengast beinhaltet. Diesmal ist es eine Lokomotive.

Horst Seehofer, Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat, früherer bayerischer Ministerpräsident, bekennender FC Bayern Fan und leidenschaftlicher Hobby-Modelleisenbahner hat den Neujahrsempfang der Haimhauser CSU als Ehrengast und Festredner besucht. Dieses Jahr stand die Veranstaltung unter dem Motto "Am Fluss des Lebens: Die Brücke der Begegnung heißt Miteinander". Sie war wie immer eine Verbeugung vor dem Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. Die Brücke zwischen den Generationen schlug Haimhausens CSU-Vorsitzende Claudia Kops. Sie widersprach in ihrer Rede der Auffassung, wonach die Jugend "politikverdrossen" sei. Das Engagement habe sich verändert und an die alltäglichen Lebenssituationen angepasst, wie das Engagement der Jugend für den Klima- und Umweltschutz zeige. Es brauche einen generationsübergreifenden Brückenschlag. "Verlassen wird alte Pfade und gehen neue Wege." Auch Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier bezeichnete das Ehrenamt als das soziale Rückgrat der Gemeinde, ohne das man nicht auskomme. Des Weiteren skizzierte er die Herausforderungen, mit denen es die Gemeinde zu tun habe. Von der Schaffung günstigen Wohnraums bis zur Lösung der Verkehrsprobleme.

Detailansicht öffnen Wer etwas für die Menschen tun wolle, müsse miteinander reden, sagt Horst Seehofer in Haimhausen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Mit dem Bekenntnis, froh zu sein, dass er wieder in seinem "gelobten Land Bayern" sein könne, begann Horst Seehofer seine Rede. Seehofer, der seit 50 Jahren politisch tätig ist, sagte, "nach so langer Zeit weiß man, worauf es wirklich ankommt". Das Wichtigste aber sei die "Bewahrung des Friedens." Deshalb müsse man, wenn man was für die Menschen tun wolle, miteinander reden. Auch mit schwierigen Staatsoberhäuptern. Seehofer würdigte in diesem Zusammenhang das Engagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich bin dankbar, dass sie den Dialog aufrecht hält." Das gelinge nur, wenn an der Spitze jemand stehe, der weltweit anerkannt sei.

Seehofer sprach daneben auch über die Themenbereiche Klimaschutz und Sicherheit. "Der Staat muss Anreize schaffen und darf nicht als Vormund auftreten." Ein Beispiel sei das Programm zur Erneuerung alter Heizanlagen. Außerdem sagte Seehofer, die Bundesrepublik sei "das sicherste Land der Erde". Die Kriminalitätsrate sinke hierzulande seit drei Jahren.

Ein zentrales Thema in Seehofers Rede war die Migration. Die CSU, so der Innenminister, sei als christliche Partei geprägt von Humanität. Sie helfe Schutzsuchenden, stehe aber auch für Ordnung. Im Rückblick auf 2015, als in kurzer Zeit viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, sagte er: "Wir hatten damals in der Bundesrepublik einen Kontrollverlust und wussten nicht mehr, wer wer ist." So habe es Menschen gegeben, die bis zu 14 verschiedene Identitäten angenommen hätten. Es könne nicht sein, dass Leute dem Rechtsstaat auf der Nase herumtanzten. Als Beispiel führte Seehofer den Chef des sogenannten Miri-Clans an, der ausgewiesen worden, aber wieder eingereist sei. Wenn sich der Rechtsstaat nicht mehr durchsetzen könne, so der Bundesinnenminister, dann "sieht auch keiner mehr ein, wenn er 40 Euro für zu schnelles Fahren zahlen muss".

Detailansicht öffnen Der Neujahrsempfang stand dieses Jahr unter dem Motto "Am Fluss des Lebens: Die Brücke der Begegnung heißt Miteinander". (Foto: Niels P. Jørgensen)

Rückblickend sei es ein Erfolg, dass die Zahl der Flüchtlinge von einer Million auf 100 000 zurückgegangen sei. Wo Deutschland allerdings besser werden könne, so Seehofer, sei bei der Hilfe für Migranten in den Herkunftsländern. Allerdings könne Deutschland nicht für ganz Europa Aufgaben übernehmen. Was sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin angehe, sagte Seehofer, es gebe keinen Politiker, der in der Flüchtlingsfrage mit Kanzlerin so heftig diskutiert habe wie er. Man habe sich dabei aber nie gegenseitig herabgewürdigt.

Zu den Zuständigkeitsbereichen des Innenministers gehört auch der Wohnungsbau. Seehofer hat hierzu eine klare Antwort. "Die einzige Antwort auf hohe Mieten ist, Wohnungen zu bauen." Ein Lob sprach er dem bayerischen Bildungssystem aus, wobei man mehr im Bereich Bildungsgerechtigkeit tun müsse. "Bildung ist das Tor zum Leben", so Seehofer. Beispielhaft sei hier Mentorin-System der Roland-Berger-Stiftung, das Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedingungen unterstütze.

Seehofer gab natürlich noch eine Wahlempfehlung ab. Er sagte, gute Politik könne nur machen, wer im Herzen Freude habe. Und: Wir müssen verliebt sein ins Gelingen." Dieses Feuer verspüre er beim Haimhauser Bürgermeister Peter Felbermeier. "Der brennt für seine Themen."