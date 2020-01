Mit Emil, dem Krokodil vom Karlsfelder See, hat Alexander Paglialunga Furore gemacht - zumindest im Landkreis Dachau. Vor allem in Karlsfeld gibt es kaum ein Kind, das das niedliche kleine Krokodil und seine weite Reise an den Nil nicht kennt. Etwa 400 Bilderbücher hat der Dachauer Autor seit dem Erscheinen des Bands 2017 verkauft. Unter Jugendlichen gehört es seit langem zu den beliebtesten Geschenken, die man sich so untereinander machen kann. Jetzt hat Paglialunga ein neues Buch herausgebracht - ebenso wie das erste im Eigenverlag. "Gute Besserung" heißt es. Ob es auch so erfolgreich wird, bleibt abzuwarten. Für den Autor ist es jedenfalls eine Herzensangelegenheit. "Es soll ein Trost sein für kranke Kinder", sagt er.

Detailansicht öffnen Der Kinderbuchautor Alexander Paglialunga. (Foto: Toni Heigl)

Fünf kleine Kurzgeschichten erzählt und illustriert der 48-Jährige in dem Bilderbuch. Fünf Tiere sind krank oder haben ein Problem, das für sie unüberwindlich scheint, das sie isoliert und schwach macht. Da ist die kleine Eule Minerva Marie, die Angst im Dunkeln hat und deshalb nur sehr kleine Runden fliegt. Die lustige Fledermaus Kiki schielt indes und hört schlecht, deshalb fliegt sie gelegentlich gegen einen Baum und stürzt ab. Doch sie lässt sich nicht entmutigen, denn sie fliegt leidenschaftlich gern. Die beiden freunden sich an und fortan warnt die Eule, Kiki vor Hindernissen, während die Fledermaus Minerva Marie die Angst nimmt. Schön erzählt ist auch die Geschichte von der "fetten Marlene", ein Mops - dick und kugelrund. Jeder gibt ihm Leckerli und sagt: "Streng dich bloß nicht an." Als Marlene dann die anderen Hunde fröhlich toben sieht, wird sie traurig. Gleichzeitig hat sie Angst, dass man sie auslachen könnte und frisst noch mehr Leckerli. Daraufhin wird sie noch dicker. "Es ist ein bisschen autobiografisch", gibt Paglialunga zu. Er sei ein moppeliges Kind gewesen. Doch Fido, der Hund mit dem Rollwagen am Hintern, rettet Marlene aus dem Teufelskreis. Die Möpsin hat plötzlich Freunde.

"Ich will den Kindern sagen, dass man was ändern kann, wenn man sich nur gegenseitig unterstützt", sagt Paglialunga. Und so schreibt er in den Prolog: "Jeder ist einmal krank, aber an jeder überstandenen Krankheit wächst man ein Stück. Lachen, Liebe und gute Freunde sind oft die beste Medizin." Kritik hat der Dachauer allerdings auch schon geerntet für seinen Hasen Hansi, der furchtbare Zahnschmerzen hat.

"Wieso denn bloß", denkt der Hase, während seine Backe wahnsinnig anschwillt und die Schmerzen immer unerträglicher werden. "Ich war doch immer brav." Verzweifelt traut er sich schließlich doch zu Dr. Fuchs, der sich furchteinflößend mit Spritze und Zange über ihn beugt. Hansi schreit und zappelt, spuckt Blut und hat schließlich ein riesen Loch, dort wo vorher der Zahn war, der ihn so gepiesackt hat. Eltern hätten geklagt, er würde den Kindern Angst damit machen, erzählt Paglialunga. Aber die hätten sie sowieso. Statt den Kleinen zu sagen, alles sei nicht so schlimm, erzähle er ihnen lieber die Wahrheit: Nämlich, dass die Behandlung des Zahnarztes sehr wohl ein bisschen schlimm ist, aber dass man da eben durch muss, damit es einem danach wieder besser geht.

Die Geschichten sind sehr anschaulich geschrieben - aus der Kinderperspektive. Die Zeichnungen ziehen den Betrachter sofort in den Bann. Sie sind nicht nur hübsch, sondern auch ausdrucksstark. Für Kinder, die nicht lesen können, erzählen die Bilder die Geschichte schon fast alleine. Wie bereits im Emil-Buch gibt es auch in Paglialungas neuem Werk wieder einige Zeichnungen, die die Kinder ausmalen können, wenn sie Lust haben. "Das ist sehr beliebt." Den Anstoß für das Buch haben dem Dachauer die eigenen Kinder gegeben, die, als sie krank waren, immer Geschichten hören wollten. Sie sind inzwischen neun und zwölf Jahre alt. Das Buch hat 34 Seiten und ist in der Karlsfelder Bücherei und den Buchhandlungen "Blätterwerk" in Karlsfeld sowie Wittmann in Dachau zu haben.