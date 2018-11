19. November 2018, 22:08 Uhr Neues Stück der Theatergruppe Altomünster Eine schrecklich nette Familie

Mit der Adaption der Erfolgskomödie "Tom, Dick und Harry" bringt die Theatergruppe Altomünster eine der witzigsten Aufführungen ihrer Geschichte auf die Bühne - mit makaberem Humor und schier unerschöpflicher Spielfreude

Von Dorothea Friedrich, Altomünster

Tom, Dick und Harry heißen jetzt Tim, Richie und Frankie oder auch mal Tim, Ernie und Bert - zumindest in Altomünster. Warum? Theatergruppen-Regisseur und -Autor Wolfgang Henkel hat sich der Erfolgskomödie von Ray und Michael Cooney um die drei ungleichen Brüder angenommen und sie "entrümpelt, erweitert, angepasst und verfeinert", wie er im Programmheft schreibt. Herausgekommen ist "All das fürs Familienglück", ein "im Prinzip neues Theaterstück", wie Henkel weiter schreibt, da die Originalfassung "Laienbühnen vor extreme Schwierigkeiten stellt".

Doch auch Henkels Adaption ist für die Schauspieler keineswegs leichte Kost, denn sie verlangt ihnen mindestens genauso viel ab wie das Original. Alle Mitwirkenden auf und hinter der Bühne meistern diese Herausforderung jedoch mit Bravour, wie die Premiere am vergangenen Freitag im Kapplersaal gezeigt hat. Denn der völlig abgefahrene Plot à la Henkel lebt durch seine famosen Darsteller, die sich teils buchstäblich überschlagen und dafür immer wieder Szenenapplaus ernten.

Alles fängt ganz harmlos an: Das Ehepaar Anja und Tim Kleinert (Jutta Fuhrmann und Thomas Koppold) wollen unbedingt ein Kind adoptieren. In den knallgelben Wänden und dem Fünfzigerjahre-Mobiliar ihrer leicht spießigen Berliner Wohnung laufen sie sich schon mal warm, um den Ansprüchen der gestrengen Frau Otter-Viškovsky (Sonja Holzmüller) gerecht zu werden, die über ihr künftiges Familienglück entscheiden soll. Da taucht Tims Bruder Richie (Wolfgang Henkel) auf, der in ihrem gemieteten Häuschen zur Untermiete wohnt. Im Gepäck hat er eine Ladung heißer Schmuggelware aus Polen und zwei Flüchtlinge aus dem Kosovo, die sich im Auto versteckt haben, das Richie von Tim für seine Kaperfahrt ausgeliehen hat. Damit nicht genug: Bruder Nummer drei, der etwas unbedarfte, stets freundliche Frankie (Christoph Neugschwendtner) erscheint. Er hat eine blendende Idee, wie er Tim zum Eigenheim verhelfen kann: Leichenteile im Garten des Mietshauses vergraben, sie von einem Handwerker finden lassen - und schon will der Eigentümer nichts anderes mehr, als die Immobilie billig loszuschlagen. Die notwendigen Accessoires, also menschliche Überreste, hat Frankie an seinem Arbeitsplatz, der Pathologie der Charité, entwendet und sie fürsorglich in Plastiktüten verpackt. Klingt makaber, ist es auch, aber erst der Auftakt zu einer Serie von Ausreden, Täuschungen und Lügen. Denn das Auge des Gesetzes naht in Gestalt von Polizeiobermeister Dunst - ein herrlich berlinernder Alto Oswald. Der Freund und Helfer schöpft bald Verdacht, dass hier einiges schiefläuft. Die Kosovo-Flüchtlinge Katerina (temperamentvoll: Pia Obeser) und ihr Onkel Andreas (umwerfend komisch und der heimliche Star dieser Aufführung: Marcus Gottfried) suchen und finden Zuflucht in Tims Haus. Tims Ehefrau Anja darf jedoch von dem ganzen Durcheinander nichts erfahren. Zu allem Überfluss und zu aller Verdruss erscheint auch noch Frau Otter-Viškovsky auf der Bildfläche. Hallodri Richie überwindet die Verständigungsprobleme der Flüchtlinge, die nur albanisch sprechen - eine Glanzleistung der Darsteller - mittels nonverbaler Kommunikation, was zu weiteren Verwirrungen führt. Der zunehmend genervte Tim funktioniert die beiden zwischenzeitlich mal eben zu Ehefrau Aida Bella und Onkel Heini um. Was Onkel Heini eher weniger interessiert, weil er sich mit Marschmusik aus dem Kassettenrekorder und Wodka zudröhnt. Die Entsorgungspläne für die buchstäblich anrüchigen Leichenteile lösen sich immer wieder in Luft auf, auch die Schmuggelware harrt ihrer weiteren Verwertung. Ein bedrohlicher ominöser Boris (Andreas Holzmüller) macht das Chaos komplett. Klappsofa und Schubkarre übernehmen weitere tragende Rollen. Fast drei amüsante Stunden lang agiert Koppold als Tim ununterbrochen auf der Kapplersaal-Bühne - eine Meisterleistung in Sachen Können und Durchhaltevermögen. Regisseur Henkel ist - mit Baseball-Cap und Karohemd - ein Lebenskünstler, der mit Charme und Chuzpe alle Hindernisse auf seine ganz spezielle Art umgeht. Neugschwendtner ist der knuddelige Dritte im Bruderbunde. Er spielt den Frankie so hingebungsvoll naiv, dass man ihm einfach jede Dummheit verzeiht. Jutta Fuhrmanns Anja ist eine überbesorgte, leicht dominante Möchtegern-Mutter mit Hang zum Perfektionismus. Pia Obeser ist die mutige Katerina, die bei passender Gelegenheit auch mal ziemlich rabiat werden kann. Marcus Gottfried lebt als durchtriebener Onkel Andreas sein akrobatisches und komödiantisches Können voll aus. Alto Oswald ist die personifizierte Berliner Ordnungsmacht. Sonja Holzmüller überzeugt als "Frau vom Amt". Andreas Holzmüller schließlich ist ein fernsehtauglicher Bösewicht. Alle zusammen sorgen für ein Familienglück der Extraklasse und eine der witzigsten Aufführungen der Theatergruppe Altomünster.

All das fürs Familienglück. Weitere Vorstellungen: Freitag/Samstag, 23./24. November, um 20 Uhr, Sonntag, 25. November, um 18.30 Uhr.