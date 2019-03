10. März 2019, 21:49 Uhr Neues Sportprogramm Frauenfitness beim TSV 1865 Dachau

Der TSV 1865 Dachau hat für interessierte und sportbegeisterte Frauen ein neues Angebot parat. "Grenzenlos fit" lautet das Motto des neuen Kurses, das sich speziell an Frauen richtet. In einem abwechslungsreichen Programm wird der gesamte Körper trainiert, egal ob der Rücken, Bauch, Beine oder der Po. Die Sportstunde soll außerdem zur Integration beitragen, der Verein freut sich deshalb über eine bunte Mischung an Teilnehmerinnen. Der Start ist am Samstag, 16. März, von 9 bis 10 Uhr in der Taekwondohalle in der Alten Römerstr. 45. Anmeldung und Informationen in der TSV-Geschäftsstelle unter Telefon 08131/10471.