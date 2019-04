7. April 2019, 22:29 Uhr Neues Projekt Eltern kämpfen für Inklusion

Der Verein Behinderte und Freunde ist gegen eine schnelle Aussortierung, deshalb hat die Vorsitzende jetzt ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Väter und Mütter sich für ein gemeinsames Miteinander stark machen

Von Petra Schafflik, Dachau

Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe für alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung - das ist das Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland vor zehn Jahren ratifiziert hat. Doch nach wie vor ist ein selbstverständliches Miteinander nicht alltäglich, werden Kinder mit Handicap an Fördereinrichtungen verwiesen und ganz allgemein "zu schnell aussortiert", sagt Christine Unzeitig. Die Vorsitzende des Vereins Behinderte und Freunde in Stadt und Landkreis Dachau unterstützt deshalb aktiv unter dem Dach ihres Vereins die Gründung des neuen Projekts "Kunterbunte Inklusion", in dem sich engagierte Eltern behinderter Kinder für eine inklusive Gesellschaft - von der Kita über die Schule bis zur Arbeitswelt - hier im Landkreis und darüber hinaus stark machen wollen.

Bei der offiziellen Auftaktfeier überreichten die Initiatorinnen Marianne Nickl, Tanja Patti und Agnieszka Dinnebier den neu geschaffenen Inklusionspreis des Vereins an Lore Anderlik, lange Jahre Leiterin der Montessoritherapie im Kinderzentrum München und nach wie vor engagierte, inklusiv tätige Pädagogin.

Fachleute in Sachen Inklusion seien die Eltern behinderter Kinder, betont Unzeitig. "Wir möchten ihnen eine Stimme geben." Denn tatsächlich, das berichtete Marianne Nickl, Mutter eines Sohns mit Handicap, "ist Inklusion aktuell das Zauberwort für alles, aber oft verändert sich gar nichts." Wichtig wäre, dass sich Systeme auf Menschen einstellten, nicht umgekehrt. "Was uns behindert, ist, dass es nach wie vor zwei Sorten von Kindern gibt: Die einen, die in Kitas, Schulen und Arbeitswelt passen und die anderen, die aussortiert werden, in einer Parallelwelt von Fördereinrichtungen unsichtbar werden."

Seit die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland gilt, habe sich die "Exklusionsquote" noch erhöht, nur 23 Prozent der behinderten Kinder besuche eine Regelschule. Auch weil an den regulären Bildungseinrichtungen "Mut und Ressourcen fehlen." Damit gemeinsames Leben und Aufwachsen gut funktionieren kann, brauche es einen deutlichen Wandel im Schul- und Erziehungssystem, hin zu einem individualisierenden Lernen, das die Stärken eines jeden Kinds im Blick hat. Die im Projekt "Kunterbunte Inklusion" aktiven Eltern wollen deshalb Bildungseinrichtungen und Schulen auf dem Weg zu besserer Inklusion unterstützen, stehen dazu in engem Kontakt auch mit dem neuen Leiter des Dachauer Schulamts Albert Sikora.

Bis inklusive Bildung selbstverständlich ist, leisten noch Eltern für ihr Kind mit Handicap oft viel Förderung in Eigeninitiative. Unterstützung erhalten sie dabei von spezialisierten Pädagogen wie Lore Anderlik. Die erfahrene Therapeutin, die sich schon früh der Arbeit mit behinderten Kindern verschrieben hat, die Montessoritherapie und später Fortbildung am Kinderzentrum München leitete und nach wie vor ein eigenes Institut betreibt, "stützt Familien als Gesamtheit, das Potenzial und verborgene Talente der Kinder zu entdecken und zu fördern, begleitet Pädagogen und Lehrer", sagte Agnieszka Dinnebier, Mitinitiatorin der "Kunterbunten Inklusion" in ihrer Laudatio. Die Arbeit von Anderlik orientiere sich immer an dem Ziel, einer gelingenden, vollständigen Inklusion in Bildungsstätten wie in Gesellschaft und öffentlichem Leben. Die 85-Jährige, die bereits 2011 das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement zur Förderung und Inklusion Behinderter erhalten hat, war von der Auszeichnung gerührt. "Denn ich mache nur das Normalste von der Welt, ich achte jedes Kind und jeden Menschen."

Für die Zukunft haben die Eltern im Projekt "Kunterbunte Inklusion" bereits konkrete Aktionen im Blick: Wie gemeinsames Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung gelingen kann zeigt der Film "Die Kinder der Utopie", den die Elterninitiative am Mittwoch, 15. Mai ins Dachauer Kino holt. Nach der Vorführung ist eine Diskussion geplant.

Und da Inklusion mit dem Schulabschluss nicht endet, sondern als gesellschaftlicher Wandlungsprozess alle Lebensbereiche umfassen soll, organisiert die Elterninitiative unter dem Motto "Kunterbunte Lebenslinien" am Samstag, 6. Juli einen Aktionstag mit Fotoausstellung der inklusiven Arbeitswelt. Die Veranstaltung unter Schirmherrschaft der Bayerischen Familienministerin Kerstin Schreyer widmet sich einem Thema, das die engagierten Familien alle auch persönlich umtreibt, wie Mitinitiatorin Tanja Patti erläutert. Denn ihre Kinder sind aktuell im Kindergarten - und Grundschulalter. "Doch in der Arbeitswelt haben wir Eltern nicht mehr das Wahlrecht, wenn sich keine engagierten Arbeitgeber finden, landen unsere Kinder in der Behindertenwerkstatt." Eine Perspektive, mit der sich die Eltern nicht abfinden wollen. "Das ist unser Ziel definitiv nicht", erklärte Patti. Umso wichtiger, die Unternehmen auf das Potenzial und die Fähigkeiten, die Mitarbeiter mit Handicap mitbringen, aufmerksam zu machen. Aber es gilt auch ganz allgemein die Gesellschaft weiter aufmerksam zu machen, wie ein Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung gut gelingen kann.