29. Januar 2019, 22:02 Uhr Neues Programm VHS-Kurse online buchen

Das Frühjahrs- und Sommer-Programm der Volkshochschule ist von sofort an online abzurufen. Unter www.vhs-indersdorf.de können Interessierte die etwa 350 Kurse des neuen Semesters finden und sich auch anmelden. Das Programmheft wird außerdem an alle Haushalte in Indersdorf und Weichs verteilt. Es liegt aber auch in den Gemeindeverwaltungen, Banken und diversen Geschäften des Landkreises auf.