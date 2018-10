21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Neues Programm Heiter und besinnlich

Die Reihe "KultiG's Dachau" bietet Kabarett und Volksmusik

Die Sommerpause ist vorüber, und so ist es nur noch wenige Wochen hin, bis die neue Saison der "KultiG's Dachau 2018/2019" beginnt: Gleich zum Auftakt am 25. Oktober kommt aus Wien der österreichische Kult-Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur Josef Hader in das bereits ausverkaufte Bürgerhaus Karlsfeld, dem im Anschluss nicht minder hochkarätig folgen: Deutschlands bekanntestes Komödianten-Ehepaar Herbert & Schnipsi (Freitag, 23. November im Thoma-Haus), "Bergdoktor"-TV-Star Monika Baumgartner und Veronika Ponzer an der Konzertharfe (Donnerstag, 6. Dezember, ebenda), Django Asül (Sonntag, 16. Dezember), Helmut A. Binser (Samstag, 12. Januar 2019), Han's Klaffl (Freitag, 18. Januar 2019), Chris Boettcher (1. Februar 2019), Wolfgang Krebs (Donnerstag, 14. Februar 2019), Stephan Zinner (Samstag, 16. März 2019), Da Huawa da Meier & I (Freitag, 29. März), Martin Frank (Donnerstag, 9. Mai 2019) und zum krönenden Abschluss am Samstag, 25. Mai 2019, Toni Bartls Erfolgstrio Knedl & Krau t.

Kurzweilig verspricht es ebenso zu werden, wenn am Freitag, 26. Januar, die Stars der BR-Kultserie "Dahoam is Dahoam" Brigitte Walbrun, Katrin Lux, Bernhard Ulrich und Ferdinand Schmidt-Modrow mit der Lesung von Curt Götz' Bühnen-Klassiker "Ingeborg" einen Abend lang hautnah im Großen Theatersaal des ASV unterhalten.

Neben humorvoll-heiteren Stunden wird es in der kommenden Saison auch musikalisch außergewöhnlich: Gemeinsam mit Werner Schmidbauer und Pippo Pollina ist er durch fast ganz Europa gereist und auch als Solokünstler zählt Martin Kälberer zu den Großen seiner Zunft. Nach seinem umjubelten Erfolg im Münchner Prinzregententheater ist der "Klangwelten-Erschaffer" mit seinem neuen Soloprogramm "Baltasound" erstmals auch in Dachau zu Gast.

Neu auch: Mit gleich vier Konzerten im Großen Renaissancesaal im Schloss Dachau konnte "KultiG's Dachau"eine weitere attraktive Spielstätte hinzugewinnen. Traditionell-alpenländische Volksmusik erklingt hier zunächst mit einer "Alpenländischen Weihnacht" (Spielmusik Karl Edelmann & Freunde, Gast: Munich Opera Horns - Das Hornquartett der Bayerischen Staatsoper, Sprecher: Andreas Estner/ BR Heimat) im kommenden Dezember. Den Lenz 2019 läutet eine "Altbairische Soirée zum Frühlingsbeginn" (unter anderem die Riederinger Musikanten, Bairer Saitenmus i mit Heinz Neumaier, Sprecher: Stefan Semoff / BR Heimat) ein.

Unter dem Motto "Klassik Grenzenlos" lädt das preisgekrönte Arcis Saxophon Quartett am Silvesterabend zu einem fulminanten "Grande Finale 2018" ein - bevor im Februar der Dachauer Percussion-Virtuose Christian Felix Benning gemeinsam mit seinem Ensemble Percussion No. 1 sein Talent und Können einmal mehr im Schloss Dachau unter Beweis stellt.

Karten gibt es in der Tourist-Info Dachau, bei München Ticket (089 / 5481 8181, www.muenchenticket.de) sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen, Abo-Bestellung und Karten ohne weitere Vorverkaufsgebühren ausschließlich für die vier Konzerte im Schloss Dachau beim Konzertwerk München (www.konzertwerk-muenchen.de, (089 / 23 24 1819 / Montag und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr).