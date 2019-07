10. Juli 2019, 22:05 Uhr Neues Programm des Leierkastens Gute Geschichten braucht die Welt

Das Team der Dachauer Kleinkunstbühne "Leierkasten" hat wieder ein buntes Programm mit Tiefgang auf die Beine gestellt. Doch es wird das letzte unter der Leitung ihres Impresarios Frank Striegler sein

Von Helen Krueger-Janson, Dachau

Als Dachauer kennt man Frank Striegler. Schon vor Jahrzehnten hat er Bühnenlegenden wie Willi Astor und Michael Mittermeier zu sich auf die Leierkasten-Kleinkunstbühne geholt. Damals waren die zwei noch weitgehend unbekannt. "Vor knapp 40 oder 50 Menschen haben sie damals gespielt", sagt Striegler. Und genau das ist Strieglers Markenzeichen: der gute Riecher für das besondere Talent, bevor es die große Bühne erklimmt. Ob Musiker, Puppenspieler, Kabarettisten oder Theaterschauspieler, das besondere Etwas müssen die Vorstellungen der Künstler immer haben, um ins Programm des Leierkastens aufgenommen zu werden.

Damit dieses Programm immer wieder spannend und überraschend fürs Publikum ausfällt, setzt sich Frank Striegler jedes Jahr zweimal mit seinem 15-köpfigen Team über mehrere Tage hinweg zusammen. Ein großer Urlaub mit allen Familienmitgliedern wird veranstaltet, in dem die Kulturbegeisterten ihre Entdeckungen des vergangenen halben Jahres zusammentragen und gemeinsam die Vorzüge der einzelnen Performer besprechen, Videos anschauen und von Auftritten berichten. Auch auf Festivals schickt Striegler seine Mitarbeiter zur Talentrekrutierung.

So schafft es dieses Jahr das sprachgewandte Duo "Simon und Jan" auf die Erwachsenenbühne, das für seine scharfzüngigen sozialkritischen Texte mit Akustikbegleitung bekannt ist. Die Gruppe Yxalag, deren Name rückwärts für "Galaxy" steht, ist dieses Jahr ebenfalls neu in das Programm der Erwachsenen aufgenommen worden. Die Künstler haben gemeinsam an der Lübecker Musikhochschule studiert und stehen mittlerweile auf den Bühnen der Münchner Philharmoniker und des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin. Beim Leierkasten thematisieren sie mit den Songs ihres neuen Albums "Fun Tashlikh" die Themen Heimat und Flucht im ungewohnt neuinterpretierten Klezmer-Sound-Gewand. Strieglers größte Vorfreude gilt aber dem Pulsar Trio mit seinem Konzert "Zoo of Songs". Es ist ein Trio, das mit Sitar, Schlagzeug und Piano ganz ungewöhnlich instrumentierten Jazz auf die Bühne bringt. Worauf sich die Besucher dieses Jahr auch wieder freuen können, ist die Darbietung des Kabarettisten H. G. Butzko, der sich selbst als "Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts" bezeichnet.

Was Frank Striegler als gelerntem Erzieher neben seinem persönlichen Interesse an origineller Bühnenkunst und Musikdarbietungen besonders am Herzen liegt, ist die Kunst für Kinder. "Viele denken, bei Kindern müsse es auf der Bühne nur bunt und laut zugehen", sagt er. "Sie unterschätzen, was für ein gutes Gespür Kinder für originelle Schauspielkunst haben." Dabei sei es enorm wichtig, Kindern die Möglichkeit zu geben, Normen, Werte und Lerninhalte spielerisch erlernen zu können. Das könnten ganz einfache Geschichten sein wie in dem Stück "So weit oben" von Birte Hebold des Figurentheaters Eigentlich aus Frankfurt, das mit einem Stück Kindern ab zwei Jahren logisches Denken und den Sinn für Gemeinschaft näherbringen will.

So zeugt auch die Darbietung des Ensembles "Die Exen" mit ihrem Stück "Hühner - Puppenclownerei mit Ei", wie man von persönlichen Unterschieden profitieren und sich trotzdem gut verstehen kann. Für Frank Striegler ist klar: "Kinder sind die Grundlage von allem, das wird in Deutschland leider nicht so häufig berücksichtigt." In Belgien oder Holland und Frankreich werde das ganz anders gehandhabt. "Dort stehen drei professionelle Schauspieler auf der Bühne vor den Kindern und liefern eine Wahnsinns-Show mit so viel Tiefgang, das ist unglaublich."

Für solche Erlebnisse wird er jetzt auch mit seinem neuen Programm sorgen, das am 21. September startet. Allerdings wird dieses Programm wahrscheinlich auch das letzte sein, das seine ganz eigene Handschrift trägt, denn Frank Striegler verlässt den Landkreis und zieht fort. Nach 34 Jahren Erwachsenen- und Kinderprogramm geht damit eine echte Dachauer Kulturära zu Ende.

Zu erwähnen bleibt, dass die Veranstalter die Ticketpreise dieses Jahr leicht erhöhen mussten, um die Kosten zu decken. Die Preise belaufen sich nun auf 18 Euro für Erwachsenenvorstellungen und sechs Euro bei Kindervorführungen. Die Preise sind damit allerdings jetzt für alle Gäste gleich, ob klein oder groß. Studenten, Menschen mit Behinderung und Senioren erhalten jeweils drei Euro Rabatt.

Das Programm liegt bereits aus, online kann man es auf leierkasten-dachau.de einsehen. Eintrittskarten in der Naturkostinsel Dachau, Münchner Straße 52-54, wo man am 13. Juli sogar persönlich beraten wird, oder im Internet bei Ticketino.