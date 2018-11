14. November 2018, 21:28 Uhr Neues Online-Angebot Ratschläge und Hilfe bei Missbrauchsfällen

Das Landratsamt und verschiedene Organisationen schaffen eine Internetseite als erste Anlaufstelle für junge Opfer

Von Petra Schafflik, Dachau

Eine neue Studie zum sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche sorgte kürzlich für Aufsehen. Vor einigen Jahren gab es Schlagzeilen zu vielfachen Übergriffen in Internaten. Spektakuläre Fälle wie diese lassen fast vergessen, dass es das familiäre Umfeld ist, wo Mädchen oder Buben am meisten gefährdet sind, wo Kinder am häufigsten sexuell missbraucht werden.

Umso wichtiger sind Aufklärung und Hilfe, die nun ein neu geknüpftes "Netzwerk Landkreis Dachau gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen" aufbaut. Als erste Anlaufstelle wird auch eine Internetseite erstellt. "Bei diesem schwierigen Thema hilft es, wenn sich Betroffene erste Informationen unverbindlich und anonym holen können", betont Felicia Blume vom Forum Familie, die gemeinsam mit Vertretern von Caritas, Jugendsozialarbeit, Gesundheitsamt, Opferverband Weißer Ring und Landratsamt das neue Online-Angebot konzipiert. Läuft alles nach Plan, ist die Seite kommende Woche im Netz.

Erste Hinweise und Hilfen finden, ohne sich persönlich zu outen, das ist das Anliegen der Webseite. "Das Angebot richtet sich an drei Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Eltern und familiäres Umfeld, Fachkräfte und Ehrenamtliche in Vereinen und Organisationen", erklärt Yvonne Dumont, Jugendsozialarbeiterin der Mittelschule Markt Indersdorf. Wichtig sei, dass die Informationen online anonym und zu jeder Tages- oder Nachtzeit abgerufen werden können. Das Thema sei angstbesetzt, Kinder wendeten sich nach einem Erlebnis, das ihnen seltsam vorkommt, oft nicht an ihre Eltern. Vertraute Personen persönlich einzuweihen, würden sich Opfer meist lange nicht trauen. "Manchmal erfährt man Jahre später, dass da etwas vorgefallen ist", sagt Dumont. Die Internetseite biete Betroffenen die Chance, sich in aller Ruhe erst einmal Ratschläge zu holen. Sich sachlich zu informieren, "ohne Hysterie."

Und ganz wichtig: "Es wird genau erklärt was passiert, sobald die Polizei eingeschaltet wird", betont Susanne Sessler vom Opferverband Weißen Ring. Was im ersten Schockmoment nach einem sexuellen Übergriff für Betroffene oder auch Eltern naheliegt, ist nicht zwingend die beste Option. Die wenigsten wüssten, dass eine Anzeige nicht mehr zurückgezogen werden könne. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich von Amts wegen weiter. "Das Verfahren läuft, da kommt man nicht mehr heraus." Daher sei es wichtig, sich im Vorfeld genau darüber klar zu sein, was mit so einem Prozess auf das Opfer zukommt. Alle Inhalte der Seite stellen die im Netzwerk mitwirkenden Experten selbst zusammen. In einfacher, verständlicher Sprache werden anhand typischer Fragen die unterschiedlichen Aspekte betrachtet, erklärt Felix Jankl von der Caritas-Erziehungsberatung. Es finden sich etwa Hinweise, wo sich die Grenze ziehen lässt zwischen ersten sexuellen Erfahrungen von Jugendlichen und sexuellem Missbrauch.

Das Netzwerk gegen Missbrauch an Kindern möchte das Thema wieder stärker ins Licht rücken. Denn Missbrauch in den Familien geschieht im engsten Umfeld und bleibt meist im Dunkeln. Nur wenn sich ein Kind anvertraut oder durch ein massiv verändertes Verhalten auffällt, werde das Umfeld aufmerksam. Dabei machen neue Formen des Missbrauchs durch digitale Medien den Tätern einen Kontakt zu potenziellen Opfern noch leichter. So würden Kinder nicht selten per Messenger-Dienst oder Facebook-Kontakt von Erwachsenen mit eindeutigen Absichten angeschrieben, beobachten die Jugendsozialpädagogen an den Schulen. Genau zu diesem Aspekt diskutieren Jugendliche, Eltern und Experten bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Missbrauchshelfer Smartphone". Es kommen Petra Fuchsbichler, Rektorin der Mittelschule Markt Indersdorf, und Tom Rechl, Jugendkontaktbeamter der Polizei. Die Moderation übernimmt SZ-Redaktionsleiter Helmut Zeller.

Die Veranstaltung des Netzwerks gegen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen findet am Dienstag, 20. November, im Ludwig-Thoma-Haus statt. Beginn ist um 20 Uhr.