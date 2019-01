8. Januar 2019, 21:58 Uhr Neues Mehrfamilienhaus Tag der offenen barrierefreien Tür

Die Gemeinde lädt zu einem "Tag der offenen Tür" in das demnächst fertig gestellte, barrierefreie Mehrfamilienhaus "An der Allee 17" im Ortsteil Pfaffenhofen. Bauherr war die Kommune. Das Gebäude umfasst fünf Wohneinheiten, die von der Gemeinde kostengünstig vermietet werden. "Das gesamte Haus entspricht den Vorgaben der Barrierefreiheit", betonte Bürgermeister Helmut Zech (CSU) jüngst im Gemeinderat, "eine der Wohnungen ist sogar als R-Wohnung ausgelegt." "R-Wohnungen" sind Rollstuhl-gerechte Wohnungen; entsprechende Fördermittel können nur beantragt werden, sofern bestimmte zusätzliche Bedingungen zu denen der Barrierefreiheit erfüllt sind: Zum Beispiel müssen in Badezimmern die Wendekreise von Rollstühlen berücksichtigt werden. Alle Wasch- und Spülbecken sowie die Armaturen müssen in Sitzhöhe angebracht sein, ebenso die Lichtschalter (die Details sind in der DIN 14080-2 geregelt). "Das Haus ist stufenlos betretbar, über einen Lift sind die Wohnungen in den beiden oberen Stockwerken erreichbar", erklärte Zech. Drei Einheiten sind schon vermietet.

"Der Tag der offenen Tür am Sonntag, 20. Januar, ist für die gesamte Bevölkerung gedacht. Jede Bürgerin und jeder Bürger soll sich informieren können", sagte Zech. Der Bedarf an Wohnungen für bewegungseingeschränkte Menschen wachse beständig. Es sei für alle Bauherren ein Gebot der Stunde, künftig vermehrt derartige Projekte anzugehen, mahnte Zech. Die Besichtigung beginnt um zehn Uhr und dauert zwei Stunden. Die offizielle Eröffnung des Gebäudes ist für Anfang Februar geplant.