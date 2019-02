20. Februar 2019, 21:37 Uhr Neues Konzertformat "Es darf auch getanzt werden!"

Musiklehrerin Corinna Barth veranstaltet mit ihren Gymnasiasten in Indersdorf die erste "Jazz-Lounge"

Interview von Kwoh-Hung Luong

Corinna Barth, Musiklehrerin am Gymnasium Markt Indersdorf, veranstaltet mit ihren Schülerinnen und Schülern erstmals eine "Jazz-Lounge" mit teils swingenden, teils entspannten aber auch funkig-rockigen Klängen in lockerer Bar- und Club-Atmosphäre. Das Konzert findet am Donnerstag, 21. Februar, um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Markt Indersdorf statt. Der Eintritt ist frei. .

SZ: Frau Barth, wie ist die Idee der "Jazz-Lounge" entstanden?

Corinna Barth: Die Geschichte ist komplex, die Idee aber eigentlich ganz simpel. Wir haben an unserer Schule ein breites Spektrum an Musikwahlkursen und Konzerten. Die Jazz-Bigbands treten neben den tollen Chören und dem Orchester bei den großen Schulkonzerten zu Weihnachten und im Frühjahr auf. Aber was sollte ich mit den vielen einzelnen talentierten Musikern und kleineren Jazz-Ensembles machen? Für einzelne Gruppen und Solomusiker, darunter hauptsächlich Pianisten und Streicher, gibt es bei uns an der Schule schon immer das Kammerkonzert - dort wird hauptsächlich klassisch orientiert musiziert. Mit den einzelnen Pop-Rock-Sängern und Jazz-Pianisten ist das Programm im vergangenen Jahr aus allen Nähten geplatzt. Deshalb wollte ich speziell unseren Jazzern eine Bühne bieten. In der "Jazz-Lounge" bekommen sie nun endlich die Chance, sich zu präsentieren.

Wie lange dauerte die Planung?

Die Idee der "Jazz-Lounge" wurde vor einem Jahr auf der Heimfahrt vom Kammerkonzert-Abend geboren. Es kam mir einfach so in den Sinn. Seit diesem Schuljahr setzte ich mich intensiv mit der Idee auseinander. Ich habe mich umgehört, wer was kann und was machen will. Einige Schüler sind auch von sich auf mich zugekommen, und so wurde aus der Idee Realität. Man kann sagen, die Planungen mit dem Technik-Team für eine passende Ton- und Lichttechnik und der Oberstufe für das Catering laufen seit September.

Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Gespielt werden zum Beispiel die bekannten Swing-Nummern wie "In the Mood" von Glenn Miller, das Pink-Panther-Thema, Klassiker wie "Autumn Leaves" und viele mehr. Neben den Jazz-Ensembles werden auch Barpiano-Jazz und Filmmusik geboten, sowie auch bekannte Stücke aus Rock, Pop und Blues. Latin-Liebhaber kommen an diesem Abend auch auf ihre Kosten. Es wird Bossa Nova gespielt. Und ganz wichtig: In der "Jazz-Lounge" darf auch getanzt werden!

Wie viele Schüler sind beteiligt?

Mit Sicherheit um die 25 Musiker solo oder in Kleingruppen, dazu etwa 30 Schüler pro Bigband und eine ganze Rock-Chorklasse. Natürlich gibt es auch noch eine Lehrerband, die am Abend auftreten wird.