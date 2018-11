9. November 2018, 22:08 Uhr Neues Büro, neue Hallen Spatenstich für Baywa-Gebäude

Baustoff-Firma investiert rund 6,7 Millionen Euro in Petershausen

Rund 6,7 Millionen Euro investiert die Baywa in ein neues Bürogebäude und zwei Baustoffhallen am bestehenden Standort am Industriering 19. Mit dem Spatenstich am Donnerstag fiel der Startschuss für die Neubauten und den Abriss der beiden Bestandsgebäude. Beim Spatenstich mit dabei waren neben Marianne Klaffki, stellvertretende Landrätin für den Landkreis Dachau, und Marcel Fath, Erster Bürgermeister von Petershausen sowie Vertreter der am Bau beteiligten Firmen. Insgesamt drei Bauabschnitte umfasst das Bauvorhaben, das Anfang 2020 vollständig abgeschlossen sein soll. Während der gesamten Umbauphase läuft der Betrieb weiter.

Der Neubau sei vor allem als eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des örtlichen Baustoffhandels zu sehen und damit ein eindeutiges Bekenntnis zur Region, sagt Marcus Pöllinger, der für Baustoffe und Agrar verantwortliche Vorstand bei der Baywa. Auch über die Region Dachau hinaus sei der Baustoffbetrieb in Petershausen ein strategisch wichtiger Standort, betont Georg Bichle, Regionalleiter für die Baywa-Baustoffbetriebe im nördlichen Oberbayern. "In Petershausen haben wir ein Vertriebsteam mit Spezialisierung Dach, das Kunden von Ingolstadt bis nach München berät und unterstützt." Neben Beratungs- und Ausstellungsbereichen sind großzügigere Lagerflächen geplant sowie eine überdachte Be- und Entladezone mit einer Fläche von rund 3400 Quadratmetern.

Damit sich für die Kunden vor Ort möglichst wenig Einschränkungen ergeben, wird das Gesamtbauvorhaben in drei Bauabschnitten abgewickelt: Zunächst entsteht das neue rund 1100 Quadratmeter große Bürogebäude. Dort kommen unter: ein Profimarkt mit modernen Beratungsbereichen (400 Quadratmeter), eine Bauelementeausstellung (125 Quadratmeter) sowie Büroflächen und Sozialbereich (600 Quadratmeter). Anschließend wird das alte Bürogebäude abgerissen. Auch eine alte Lagerhalle weicht den Neubauten. Im zweiten und dritten Bauabschnitt entstehen dann auf der freigewordenen Fläche zwei neue Baustoffhallen mit je rund 1150 Quadratmetern. Im Außenbereich wird zudem ein Freilager (2500 Quadratmeter) sowie eine Ausstellung für Garten- und Landschaftsbau (200 Quadratmeter) zu finden sein. Mehr als 20 000 Quadratmeter misst der neue Baustoff-Fachhandel in Petershausen insgesamt. Das bisherige 27-köpfige Team wird auch weiterhin die Belegschaft am Standort stellen.