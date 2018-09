13. September 2018, 22:20 Uhr Neues Amt Bildungspolitik und Digitalisierung

Katrin Staffler wird Unions-Obfrau in neuer Enquete-Kommission

Mit Bildungspolitik beschäftigt sich Katrin Staffler schon lange, jetzt ist die Bundestagsabgeordnete für Fürstenfeldbruck und Dachau zur Obfrau der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag der neu eingerichteten Enquete-Kommission "Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt" gewählt worden. Aufgabe der Enquete-Kommission ist zu untersuchen, wo und auf welche Weise die berufliche Bildung an die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt angepasst werden muss. "Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir die berufliche Aus- und Weiterbildung in Zeiten der Digitalisierung weiterentwickeln und modernisieren", sagt Staffler. "Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe." Auch in ihrem Wahlkreis sind viele Betriebe noch auf der Suche nach geeigneten Auszubildenden. Um die "Herausforderungen und Bedürfnisse" der Betriebe besser zu verstehen, werde sie in nächster Zeit so viele von ihnen wie möglich besuchen. Zudem werde sie auf die enge Zusammenarbeit mit den Kreishandwerkerschaften und der IHK setzen, so Staffler.

Die CSU-Politikern ist bei der vergangenen Bundestagswahl in große Fußstapfen getreten. Staffler ist die Nachfolgerin der langjährigen Abgeordneten Gerda Hasselfeldt, die nicht mehr für einen Sitz im Parlament kandidierte.