8. Mai 2019, 22:23 Uhr Neueröffnung Samstagskinder

Leckeres Frühstück, ein täglich wechselndes Mittagsgericht und kulinarische Leckereien

Vom Ende dieser Woche an kann man in der Dachauer Altstadt jeden Tag so genießen, als ob es ein Samstag wäre. In den ehemaligen Räumlichkeiten von Feinkost Glück eröffnen Lina Homann, Jennifer Stolle und Annika Wenzel am Freitag, 14 Uhr, das Ladencafé Samstagskinder. Der Name ist Anlehnung an einen alten Volksglauben, nach dem Kinder, die an einem Samstag geboren wurden, als glücksbringend und magisch betrachtet wurden. Gäste können sich auf leckeres Frühstück, ein täglich wechselndes Mittagsgericht und kulinarische Leckereien freuen.