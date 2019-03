13. März 2019, 22:12 Uhr Neuer Vorsitzender Politisch Farbe bekennen

Die LBV-Kreisgruppe will sich künftig bei Bauprojekten und Landschaftsschutz stärker beteiligen

Von David Holzapfel, Dachau

Der neue Kreisvorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) in Dachau will künftig "politisch Farbe bekennen". Man müsse die derzeit vorherrschende Begeisterung der Bevölkerung für den Naturschutz nutzen, sagte Cyrus Mahmoudi in Anspielung auf das Volksbegehren zur Artenvielfalt. Auf der LBV-Jahresversammlung am Dienstagabend wurde er einstimmig als Nachfolger von Ludwig Wilhelm gewählt. Die Probleme für Flora und Fauna würden noch größer werden, wenn die Rückzugsflächen weiter schwinden, prophezeite Mahmoudi. Auch in Dachau gebe es schließlich immer mehr Großbauprojekte. Besonders kritisch sieht der Neue die geplante Dachauer Ostumfahrung, die einen massiven Einschnitt in heimische Naturflächen zur Folge hätte. Das Dachauer Moos liegt ihm ebenfalls am Herzen. Ihm drohe langfristig das Aus, wenn weiterhin so viel gebaut werde, fürchtet Mahmoudi.

Abgesehen von seiner politischen Positionierung hat der neue Kreisvorsitzende aber auch vor, die von Ludwig Wilhelm angestoßenen Projekte weiterzuführen. Sein Vorgänger hat in den vergangenen sieben Jahren, in denen er die Gruppe leitete, vieles angestoßen. Vor allem ist es ihm gelungen die Mitgliederzahl deutlich zu erhöhen. 2018 hat die Kreisgruppe erstmals die 1000-Mitglieder-Marke überschritten. Grund für den enormen Zuwachs ist laut Wilhelm aber auch die professionelle Werbeaktion des LBV. Mehr als 600 neue Mitglieder hat das der Kreisgruppe im vergangenen Sommer beschert.

Wilhelm wollte sich bei der Jahresversammlung am Dienstagabend nicht mehr zur Wahl stellen. Das hatte er schon vor einiger Zeit angekündigt. "Mein Weg als Vorstand endet hier, jedoch nicht mein Einsatz für den LBV", versicherte er. Doch er will kürzer treten.

In seinem Leben habe er sich schon oft eingesetzt. Gegen den Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen beispielsweise, oder für ein Volksbegehren zu mehr Artenvielfalt. An naturschutzrelevanten Großprojekten mangelte es dem langjährigen ersten Vorstand der Kreisgruppe Dachau des LBV noch nie. Auch in der Kreisgruppe war er sehr aktiv. So betreuen die Vogelschützer mittlerweile mehr als 160 Nistkästen in verschiedenen Revieren des Landkreises, die unter anderem Mauerseglern, Staren oder Fledermäusen als Rückzugsort und Brutstätte dienen. Eine der Hauptaufgaben des LBV sieht die Kreisgruppe jedoch in der Aufklärung. Bei Veranstaltungen, Vorträgen und Exkursionen soll der Bevölkerung der Vogelschutz näher gebracht werden, was dem ehemaligen Vorsitzenden zufolge auch hervorragend funktioniert habe.

Vor allem mit der Gründung einer LBV-Kindergruppe konnte sich Wilhelm einen lang gehegten Wunsch erfüllen: "Da war ich fast schon am Aufgeben", sagte er und lacht. Die Gruppe besteht heute aus zehn Kindern im Grundschulalter. Bei regelmäßigen Treffen sollen sie spielerisch Neues über Natur und Umweltschutz lernen. Trotz alledem wünscht sich die Vorstandschaft ein noch größeres Engagement von jungen Menschen.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz (BN) solle künftig ausgeweitet werden, um gemeinsame Probleme besser angehen zu können, betonte Wilhelm in seiner letzten Rede im Amt. Fest im Blick hat er dabei das Volksbegehren Artenvielfalt, das Anfang des Jahres erstaunlich viel Rückhalt in der Bevölkerung erhielt, vor allem auch im Landkreis Dachau.

1909 noch unter dem Namen "Staatlich autorisierte Vogelschutzkommission für Bayern" ins Leben gerufen, setzt sich der LBV seit 110 Jahren aktiv für den Arten- und Biotopschutz ein. Heute hat der LBV über 85 000 Mitglieder und Förderer in mehr als 350 Gruppen gegliedert. Ihre Aufgaben sind dabei vielfältig: politische Lobbyarbeit, Umweltforschung sowie der Erhalt der Natur.