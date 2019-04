7. April 2019, 22:29 Uhr Neuer Vorsitzender Die SPD Weichs verjüngt sich

Der Vorstand im SPD-Ortsverein hat sich deutlich verjüngt: Florian Klein, 30 Jahre, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der gebürtige Dachauer, von Beruf IT-Berater, ist erst seit September 2017 SPD-Mitglied. Er folgt auf Heinrich Fitger, der sich mit fast 81 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl aufstellen ließ.

Schatzmeister Goldberg dankte dem scheidenden Vorsitzenden für dessen unermüdliches Engagement und seine "Streitbarkeit" zum Wohle der Gemeinde Weichs und des ganzen Landkreises. Fitger war viele Jahre als SPD-Gemeinderat und Kulturreferent, als Verfasser der Weichser Heimatblätter, Archivverwalter der Gemeinde, Gründer und Vorsitzender des Arbeitskreises Asyl, Vorstand von 60+, Schriftführer im SPD-Unterbezirk und Kreisrat tätig. In seinem Ruhestand will Fitger "weiterhin ein politischer Mensch bleiben", an seiner Familiengeschichte sowie für die Heimatblätter und die Dachauer Geschichtswerkstatt schreiben.

Simon Kammermeier, Jahrgang 1978, wählten die Mitglieder zum stellvertretenden Vorsitzenden. Der SPD-Gemeinderat und Landschaftsarchitekt löst Ludger Elmer ab, der krankheitsbedingt nicht mehr zur Verfügung steht. Manfred Goldberg, langjähriger Schatzmeister und Schriftführer, bleibt in diesem Amt. Neue Beisitzerin ist Petra Hesse, die Eheleute Heinrich und Christiane Fitger werden als Revisoren tätig sein. In seinem Rückblick verwies Fitger, der 17 Jahre dem Ortsverein vorstand, auf vier Diskussionsrunden 2018, auf politische Kabarettabende und Theateraufführungen, die der Ortsverein Weichs gemeinsam mit dem SPD Petershausen organisiert hat.