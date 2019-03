20. März 2019, 22:05 Uhr Neuer Sportlehrer Kostenlose Workout-Kurse beim ASV

Der ASV Dachau hat einen neuen Sportlehrer für den Trendsport-, sowie für den Präventions- und Rehasportbereich. Dali Ammar ist beim ASV Dachau eingestiegen. Der 34-Jährige studierte in seiner Heimat Tunesien Sportwissenschaften und war danach als selbständiger Trainer im Einsatz. Später übernahm er die Leitung eines Sport- und Gesundheitsstudios in München. "Doch ich lebe in Dachau und nutze deshalb gerne die Chance, vor meiner Haustür gemeinsam mit dem ASV etwas aufzubauen", erklärt der Vater von zwei Söhnen. Seine zahlreichen Zusatzqualifikationen bringt Ammar im neuen Kursangebot des ASV ein. "Ich will sowohl fitte Sportler herausfordern als auch ältere Menschen in Bewegung bringen und halten. Es ist für alle etwas dabei", fasst Ammar zusammen. In der letzten Märzwoche hält der Coach einige kostenlosen Schnupperstunden: Am Montag, 25. März, von 17 bis 18 Uhr findet der Kurs "Bauchkiller" statt. "Functional Circle" heißt der Kurs, der am Mittwoch, 27. März, von 10 bis 11 Uhr über die Bühne geht. Am Donnerstag, 28. März, können Interessierte von 21 bis 21.45 Uhr an einem "Workout-Express" teilnehmen. Am Freitag, 29. März, von 11 bis 12 Uhr findet der Kurs "Mama-Fit" statt, zu den die Teilnehmer ihre Kinder mitbringen können. Interessierte können sich anmelden unter Telefon 08131/56 81 17 oder per Mail an michaela.luckner@asv-dachau.de.