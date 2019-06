28. Juni 2019, 22:01 Uhr Neuer sechster Ortsverband Grüne weiter im Aufwind

Die Partei gründet in Pfaffenhofen und Odelzhausen einen Ortsverband

Von Renate Zauscher, Pfaffenhofen/Odelzhausen

Zu den bisher fünf Ortsverbänden der Grünen im Landkreis Dachau ist jetzt ein sechster hinzugekommen, und zwar für die Gemeinden Pfaffenhofen an der Glonn und Odelzhausen. Bei der Gründungsversammlung in der Patisserie Farfallina in Wagenhofen wurden Susanne Vedova und Tobias Hartmann-Brockhaus einstimmig zu den Sprechern des neuen Ortsverbandes. Zu Beisitzern wurden ebenso einstimmig, Margarethe Klein und Anette Kurth-Ermer bestimmt.

Susanne Vedova sagte, dass es an der Zeit gewesen sei, auch im westlichen Landkreis einen eigenen Ortsverband der Grünen zu gründen. Die Ergebnisse der Landtags- und der Europawahl wie auch des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" hätten gezeigt, dass großes Potenzial für die Grünen in den Gemeinden Pfaffenhofen und Odelzhausen vorhanden sei. Ein Mitglied der Grünen in der Gemeinde Sulzemoos werde vorerst vom neuen Ortsverband mitbetreut, bevor vielleicht auch in seiner Gemeinde ein weiterer Ortsverband entsteht - das wäre dann der siebte im Landkreis mit seinen 17 Gemeinden.

In vielen Gesprächen gerade auch vor den vergangenen Wahlen sei der Wunsch nach einem eigenen Ortsverband geäußert worden, sagte Susanne Vedova. "Wir wollen vor Ort Ansprechpartner für Themen sein, die die Grünen bearbeiten und vertreten", erklärte die neue Sprecherin, die sich ihre Aufgaben im Ortsverband ebenso mit Tobias Hartmann-Brockhaus teilt wie den Vorsitz in der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz für Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos.

Neben einer Reihe bereits jetzt schon aktiver Mitglieder der Grünen war auch rund ein Dutzend weiterer Interessenten und Mitglieder des Kreisverbands, darunter dessen Sprecherin Jutta Krispenz und Sprecher Richard Seidl, nach Wagenhofen gekommen. Geleitet wurde die Wahl von Ludwig Krispenz. Über thematische Schwerpunkte sprach bei der Versammlung der Landtagsabgeordnete Johannes Becher. Er unterstrich dabei vor allem die ökologischen und sozialen Aspekte seiner politischen Arbeit. Auch Marese Hoffmann, Fraktionssprecherin der Grünen im Kreistag, war in Wagenhofen anwesend. Sie rechnet, wie sie sagte, mit weiteren Ortsverbandsgründungen noch in diesem Jahr.

Der Ortsverband Pfaffenhofen-Odelzhausen wird künftig einmal im Monat, und zwar jeweils am dritten Mittwoch, zu einem Treffen einladen, bei dem über "grüne" Themen gesprochen werden soll. Das wird in der Patisserie Farfallina in Wagenhofen stattfinden und jeweils um 19.30 Uhr beginnen.