Benjamin Gnan sieht seine Rolle als neuer Leiter des Pfarrverbandes Sankt Jakob nah an den Menschen. Er will Garant eines fruchtbaren Miteinanders sein. Ein Gespräch vor seiner Amtseinführung am Samstag

Zum 1. September hat Benjamin Gnan die Nachfolge von Pfarrer Wolfgang Borm als Leiter des Pfarrverbandes Sankt Jakob angetreten. Eine feierliche Amtseinführung durch Dekan Heinrich Denk findet am Samstag, 5. Oktober, um 18 Uhr während eines Gottesdienstes in Sankt Jakob statt. Die SZ sprach mit Gnan über seine neue Aufgabe.

SZ: Sie sind vor einem Monat nach Dachau gekommen. Befinden Sie sich noch in der Eingewöhnungsphase?

Benjamin Gnan: Jeder Tag bedeutet für mich mehrere tausend Abenteuer. Weil jeder Tag neue Gesichter, neue Aufgaben, neue Namen, neue Zusammenhänge klarmacht. Ich denke, im Rhythmus eines Pfarrverbandes brauche ich jetzt ein Jahr, um wirklich alles einmal erlebt zu haben.

Wollten Sie schon immer Pfarrer werden?

Ich habe zum ersten Mal in der dritten Klasse den Wunsch verspürt, Priester zu werden. Ich kann mich erinnern, dass mein langjähriger Heimatpfarrer in Trostberg damals großen Eindruck auf mich gemacht hat. In der Jugendzeit traut man sich manchmal nicht, diesen Wunsch offen auszusprechen, weil man dann gehänselt wird. Als das Abitur anstand, wurde mir klar, dass ich diesem Wunsch nachgehen muss.

Und wie verlief ihr Weg nach Dachau?

Dieses Jahr bin ich zehn Jahre Priester. Ich bin 2009 geweiht worden, war drei Jahre Kaplan in Wolfratshausen und sieben Jahre in München-Schwabing im Priesterseminar tätig. Das ist jetzt also meine dritte Stelle als Priester und meine erste als Pfarrer. Unser Pfarrverband ist mit mehr als 15 000 Katholiken der viertgrößte der Erzdiözese. Das ist keine kleine Aufgabe für einen Pfarrer an seiner ersten Pfarrstelle.

Wie blicken Sie der Aufgabe entgegen?

Mit gemischten Gefühlen. Vor allem natürlich mit großer Vorfreude. Ich habe mir Dachau selbst ausgesucht und wollte hierher. In den ersten Wochen sind mir auch schon viele Menschen mit großer und offener Herzlichkeit begegnet, sodass ich das Gefühl habe, es passt gut. Zugleich sind da aber auch die ganz normale Anspannung und Nervosität: Was kommt noch alles auf mich zu? Und kann ich den Menschen und den Aufgaben gerecht werden, aber auch mir selbst treu bleiben als Mensch und Priester? Diese Spannung bleibt im Raum und wird mich auch noch einige Zeit begleiten.

Sind die Bedürfnisse von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich?

Definitiv, das bekomme ich schon zu spüren. Wir haben ja vier Pfarreien: Sankt Jakob als zentrale Pfarrei, Mariä Himmelfahrt und dann Mittendorf und Pellheim. Da gibt es Unterschiede von Stadt zu Land, aber auch in der Spiritualität und Religiosität. An einigen Orten gibt es noch ein ganz intensives Pfarrleben, an dem alle Generationen teilnehmen, anderswo sind die Kirchgänger vor allem ältere Menschen. Dazu kommt, dass wir ein großes Seelsorgeteam haben, das auch aus ganz unterschiedlichen Personen besteht.

Und Ihre Rolle ist, unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse zu koordinieren.

Aufgabe eines Pfarrers ist es vor allen Dingen, Garant der Einheit zu sein. Meine Aufgabe ist nicht, als Tyrann allein zu herrschen und alles vorzugeben, sondern den Menschen, seien sie hauptamtlich angestellt oder ehrenamtlich engagiert, zu helfen, dass sie zusammenwirken können. Ich setze auch formale Akzente, beispielsweise in der Entscheidung, welchen Gottesdienst ich wann und wo feiere. Zudem gestalte ich inhaltlich vor allem auch in der Predigt. Weil ich ein neuer Prediger hier bin, muss ich erst einmal ein Gespür dafür entwickeln, welche Themen die Menschen umtreiben und wie ich die biblische Botschaft mit dem Leben hier zusammenbringe.

Passiert es, dass Menschen auf Sie zukommen und mit ihnen über Predigten sprechen wollen?

Bisher noch nicht. Insgesamt herrscht eine große Zurückhaltung, Rückmeldungen zu Predigten zu geben, was schade ist. Ich freue mich aber über alle, die auf mich zukommen. Ich bin nicht entrückt und kann auch negative Kritik annehmen. Es kann ja sein, dass ich einmal bei einem Thema einen Aspekt nicht bedacht habe, der aber für andere ganz wichtig ist. Darauf möchte ich hinarbeiten, dass das Vertrauen zum Pfarrer da ist und die Offenheit, miteinander zu sprechen. Das ist mein Ziel.

Haben Sie noch weitere Ziele?

Das werde ich immer wieder gefragt, da bin ich ganz vorsichtig, denn ich komme ja nicht mit der Leitvision, was ich jetzt hier alles machen muss. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Letztlich bin ich im Dienst an dieser Gemeinde und soll ihr helfen, kirchliches Leben hier zu gestalten.

Das heißt?

Was sicher ansteht, ist, dass die Gemeinden dieses Pfarrverbandes, der ja die vergangenen Jahre erst gewachsen ist, gemeinsam sehen müssen, wo man noch besser zusammenarbeiten will, wo stärkere Synergieeffekte auftreten können und was wir auf die Zukunft hin gestalten, damit in Dachau kirchliches Leben lebendig bleibt. Aber das ist nicht auf mein Banner geschrieben, mit dem ich einherschreite. Viel wird sich aus dem Alltag ergeben, den ich jetzt erlebe. Das ist ein Prozess.