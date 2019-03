10. März 2019, 21:49 Uhr Neuer Ortsverband Grüne fassen auch in Röhrmoos Fuß

Die Partei gründet ihren fünften Ortsverband im Landkreis und begrüßt das 100. Mitglied

Der überwältigende Erfolg der Grünen in der Landtagswahl in Bayern im Oktober 2018 wirkt nach: Der Dachauer Kreisverband der Partei verzeichnete danach starken Zulauf und begrüßt nun sein 100. Mitglied. Außerdem gründet die Partei nun einen weiteren Ortsverband und zwar in der Gemeinde Röhrmoos. Bisher haben die Grünen Ortsverbände in Dachau, Karlsfeld, Petershausen und Haimhausen.

"Der Zuspruch in der Bevölkerung für die Grünen bleibt auch über die Landtagswahl hinaus konstant", stellt Jutta Krispenz, Sprecherin des Kreisverbandes, in einer Pressemitteilung fest. Das liege aber nicht nur an dem Ergebnis der Landtagswahl: Das erfolgreiche Volksbegehren zum Artenschutz, die aktuellen Proteste gegen Upload-Filter und die "Fridays for Future" seinen Beispiele für die Forderungen der Menschen nach einer umweltgerechteren und weltoffeneren Politik, ergänzt der Sprecher Michael Fritsch. "Diese Positionen vertreten die Grünen nicht erst seit gestern, weshalb wir sie so glaubwürdig transportieren können."

Von dem Aufwind werden die Grünen, davon sind sie überzeugt, auch bei den Kommunalwahlen 2020 profitieren. Jutta Krispenz erklärt: "Mit Blick auf die Kommunalwahl nächstes Jahr freuen wir uns vor allem über den zunehmenden Wunsch der Menschen, ihren Lebensraum zukünftig als Mitglieder von Stadt- und Gemeinderäten mitzugestalten. Man muss das ja nicht immer anderen überlassen." Die Grünen verfügen im Kreistag Dachau über fünf Mandate, im Stadtrat sind es vier Sitze. Die Grünen erzielten in der Landtagswahl im vergangenen Jahr in Bayern 17, 5 Prozent der Stimmen und wurden somit zur zweitstärksten politischen Kraft im Freistaat - noch vor den Freien Wählern, die mit der CSU die Regierungskoalition stellen.

Im Landkreis Dachau lagen die Grünen bei 17,1 Prozent und damit nur knapp unter dem Landesdurchschnitt. Mit gestärktem Selbstbewusstsein gehen die Grünen in Stadt und Landkreis deshalb in den Kommunalwahlkampf. Marese Hoffmann, Sprecherin der Kreistagsfraktion der Grünen, hat jüngst eine Aktion für mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Kreistag gestartet: Zusammen mit allen Kreisrätinnen verlangt sie künftig eine weiblich-männliche Doppelspitze der Fraktionen.

Die Gründung des Ortsverbandes Röhrmoos und die Begrüßung des 100. Mitglieds findet am Donnerstag, 14. März, im Klosterwirt Schönbrunn statt (Victoria-von-Butler-Straße 2). Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.