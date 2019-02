4. Februar 2019, 22:03 Uhr Neuer Kurs Rankhilfen und Weidenlichter

Der Gartenbauverein Petershausen bietet einen Kurs im Weidenflechten an. Er findet am Samstag, 23. Februar, in der Aktiven Schule, Jetzendorfer Straße 6, statt. Referentin ist Teresia Adam. Es wird drei Blöcke geben, in denen unterschiedliche Objekte geflochten werden. Von 11 bis 13 Uhr werden Rankhilfen geflochten, von 14 bis 16 Uhr Weidenlichter und von 16.30 bis 17.30 Uhr Herzen am Stock. Die Kurse sind auf zehn Teilnehmer begrenzt. Weitere Infos sind im Internet unter www.gartenbauverein-petershausen.de zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@gartenbauverein-petershausen.de.