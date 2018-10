4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Neuer Kurs Neugierig bleiben, auch im Alter

Lebenslang neugierig und mutig älter werden. So könnte man das Motto für das Alter beschreiben, das helfen soll, Konflikte zu lösen oder mit Ungewissheiten umzugehen. Darüber kann man sich in einer Gruppe austauschen, und zwar im Mehrgenerationenhaus in Dachau. Der neue, alle 14 Tagen stattfindende Neugier- Treffpunkt findet erstmals am 16. Oktober von zehn bis 11.30 Uhr statt. Die kostenlose Veranstaltung findet im Mehrgenerationenhaus der Awo Dachau am Sparkassenplatz 2 statt.