7. Februar 2019, 22:10 Uhr Neuer Kurs Frühkindliche Förderung

Das Dachauer Forum bietet speziell für Familien mit Kindern zwischen drei und sechs Monaten einen neuen Kurs an. In acht Treffen erhalten Mütter und Väter Informationen zur frühkindlichen Entwicklung. Im Spiel werden die Kleinen sanft gefördert. Der Kurs startet am 13. Februar, 9.30 bis 11 Uhr. Er findet statt im Dachauer Forum, Ludwig-Ganghofer-Straße 4. Anmeldung bei Referentin Ariane Gorbach-Hölzle unter gorbach.hoelzle@web.de oder 0152/34 05 00 83.