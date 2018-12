11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Neuer Fahrplan Stadtbusse fahren abends länger

Seit vergangenem Sonntag gilt der neue Fahrplan. Der Dachauer Stadtbus erweitert damit die Betriebszeiten, was der Verkehrsclub Deutschland (VCD) ausdrücklich begrüßt. "Die Stadt Dachau wird damit urbaner, das neue Angebot bis etwa 23, 24 Uhr stellt eine deutliche Aufwertung des ÖPNV in der Stadt Dachau dar", so VCD-Kreisvorsitzender Alfred Schreiber. So fahren seit dem neuen Fahrplan die Busse bei den Linien 717 und 718 nun täglich bis etwa 23 Uhr, bei den Linien 722 und 726 bis kurz vor 24 Uhr. Dies gilt ebenso am Sonntag, wo bislang die Fahrten bereits am frühen Abend endeten.

Auch auf Landkreisebene gibt es Planungen für einen besseren ÖPNV. So erstellt derzeit der Landkreis Dachau ein neues Konzept. Dabei soll versucht werden, mehr Leute zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu gewinnen. Ein deutlicher Ausbau des Angebots nach München ist nach Ansicht des VCD sehr wichtig, und auch zusätzliche Tangentialverbindungen zu den Knotenpunkten und regionalen Zentren. "Die Verbindungen insbesondere in den Norden der Stadt München müssen dringend verbessert werden und bieten ein sehr großes Ausbaupotenzial", fügt Schreiber hinzu. Ohne einen entschiedenen Ausbau der Schienenverbindungen nach München und der Regionalbusse werde sich das Verkehrsproblem im Landkreis Dachau nicht lösen lassen, so der VCD.