2. Juli 2019, 22:06 Uhr Neue Zweigstelle Touristinformation am Bahnhof Dachau

Die städtische Tourist-Information richtet erneut über den Sommer eine Zweigstelle im DB-Reisezentrum Dachau ein. Von Juli bis September jeweils von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr erhalten Gäste nach ihrer Ankunft direkt am Bahnhof Dachau gewünschte Informationen, Flyer und Souvenirs. Besonders hingewiesen wird in der Touristinfo auch auf den Kunstsommer 2019 in Dachau, der etwa die Ausstellungen von Katharina Sieverding im Schloss Dachau, "Raus" der Künstlervereinigung Dachau sowie die aktuellen Ausstellungen des Zweckverbands Dachauer Galerien und Museen bewirbt.