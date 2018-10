12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Neue Zukunft für altes Gemäuer Der Oberländerhof ist bald im Museum

Die Glentleiten will nun das alte Bauernhaus aus Oberzeitlbach auf ihrem Gelände aufbauen. 25 Jahre liegt es nun schon im Depot. Jetzt hat der Bezirkstag beschlossen, auch das Leben im nördlichen Oberbayern darzustellen

Von Thomas Altvater und Anna-Elisa Jakob, Altomünster/Großweil

Der alte Oberländerhof aus Oberzeitlbach bei Altomünster soll demnächst im Freilichtmuseums Glentleiten aufgebaut werden. Damit wäre der Landkreis Dachau erstmals dort vertreten. Vor 25 Jahren hatte das Museum den Dreiseithof Stein für Stein abgetragen und im Museumsdepot eingelagert. Jetzt hat der Ausschusses für Kultur, Schulen und Museen des oberbayerischen Bezirkstags beschlossen, ihn wieder herauszuholen. 80 Kilometer entfernt von seinem ursprünglichen Bauort und 39 Jahren, nachdem der Hof aufgegeben wurde, bekommt das historische Anwesen so eine neue Zukunft, ein zweites Leben.

"Vom Abbau bis zum Wiederaufbau der Höfe vergeht immer viel Zeit", erklärt Museumsdirektorin Monika Kania-Schütz. Der Wiederaufbau kann erst stattfinden, wenn dem Museum eine Genehmigung vonseiten der Regierung vorliegt. Bis die einzelnen Höfe im Museum zu sehen sind, dauert es dann noch rund zwei Jahre: Die Besonderheiten und historischen Inhalte der Bauernhäuser müssen präzise recherchiert werden, auch daran orientiert sich der sorgfältige Wiederaufbau. Beim Abbau 1993 und 94 ist die Geschichte des Oberländerhofs bereits von Fachleuten ausgiebig recherchiert und die Bauweise des Hofs sorgfältig dokumentiert worden.

"Als zentrales oberbayerisches Freilichtmuseum hat die Glentleiten den Auftrag, zu zeigen, wie sich das Bauen, Wohnen und Wirtschaften im ländlichen Oberbayern verändert hat", erklärt die Museumsdirektorin Kania-Schütz. Doch das wurde bisher kaum umgesetzt, die meisten Exponate stammen aus dem randalpinen Raum. Beispiele für das nördliche Oberbayern fehlen indes, sagt Kania-Schütz. Gerade deshalb soll das Anwesen nun wieder aufgebaut werden. Denn mit dem Oberländerhof steht bald ein "für das Dachauer Land typisches Gehöft" auf dem Museumsgelände. Damit verwirklicht die Glentleiten ihren öffentlichen Auftrag, der im Leitfaden festgeschrieben ist.

Erbaut wurde der kleine Dreiseithof, bestehend aus einem Wohnhaus, einem Stadel und einer Remise, in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Damals unterschied man die Höfe anhand ihrer Größe, der Oberländerhof war ein sogenannter Viertelhof, der einzige in Oberzeitlbach. Mit dem Flächenmaß eines Viertelhofs schaffte es die Bauernfamilie gerade so, ihr eigenes Überleben zu sichern. Oft aber mussten die Bauern als Nebenerwerb bei größeren Landwirten Dienst leisten. Bis ins Jahr 1979 war der Hof bewirtschaftet, ehe die letzten Eigentümer starben.

Nachdem das Anwesen mehrere Jahre leer stand, wurde das Freilichtmuseum auf den Hof in Altomünster aufmerksam. "Der Erhaltungszustand erlaubte es, das gesamte Ensemble von Wohnhaus, Stall und Remise zu übernehmen, mitsamt vieler Teile der Einrichtung", sagt Kania-Schütz. In den Jahren 1993 und 1994 dokumentierten die Angestellten des Museums den Hof Zentimeter für Zentimeter. Sie erstellten genaue Pläne des Anwesens und machten archäologische Untersuchungen. Dabei entdeckten die Forscher einen Vorratsbehälter für Wasser, der in Form eines Tongefäßes unter den Holzdielen des alten Bauernhauses versteckt war. Auch die Hofgeschichte wurde in Gesprächen mit den Nachbarn und anhand von alten Aufzeichnungen recherchiert.

Im Depot lagern neben Mauerteilen, Ziegeln und Dachbalken, die so deponiert wurden, dass sie in den vergangenen 25 Jahren keinen Schaden nehmen konnten, auch Einrichtungsgegenstände, die das bäuerliche Leben im Dachauer Land um 1920 und 1930 darstellen.

Der Hof aus Altomünster umfasste 45 Tagwerk umfasste. Übersetzt heißt das, 45 volle Tage - von Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang - musste die Bauersfamilie arbeiten, um die Äcker, den Garten und die Wiesenflächen zu bewirtschaften. Angebaut wurden vor allem Getreide, Kartoffeln und Rüben. Für damalige Verhältnisse war der Hof ein mittelgroßer Betrieb. In heutiger Zeit wäre er allerdings finanziell nicht mehr rentabel. Rechnet man 45 Tagwerk in heutige Größen um, käme man auf etwa 15 Hektar. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher landwirtschaftlicher Betrieb hat heutzutage ungefähr eine Fläche von 60 Hektar. Das jedenfalls ergibt sich aus Zahlen des Deutschen Bauernverbands.

Für die Exponate des nördlichen ländlichen Oberbayern ist im Freilichtmuseum Glentleiten der Bereich unmittelbar am neuen Eingangsgebäude vorgesehen. Der Oberländerhof wird nicht allein dort stehen. Neben ihm ist der Wiederaufbau eines Bauernhofes aus Enzelhausen im Landkreis Freising geplant. Diese beiden Höfe repräsentieren vorerst allein den nördlichen Teil Oberbayerns.