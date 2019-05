19. Mai 2019, 22:11 Uhr Neue Teerdecke Straßenarbeiten in Mitterndorf

Straßenbauarbeiten erwarten die Anwohner an der Brucker Straße in Mitterndorf. Diese erhält zwischen der Abzweigung nach Günding und der Kreuzung mit der Ludwig-Dill-Straße eine neue Teerdecke. Das gab Bauamtsleiter Moritz Reinhold in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses bekannt. Auch die Kreuzung wird mit ausgebaut. Die Sperrung soll voraussichtlich von Pfingsten an erfolgen. Der Verkehr wird umgeleitet. Der städtische Bus fährt auf seiner üblichen Route, die überörtlichen Buslinien müssen ausweichen. Die Tankstelle an der Brucker Straße soll allerdings auch weiterhin erreichbar sein. Anwohner werden noch genauer per Postwurfsendung informiert. Außerdem gehen auch auf der Schleißheimer Straße die Arbeiten an der Straßendecke weiter.