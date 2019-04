1. April 2019, 21:52 Uhr Neue Software Per Klick Schlagloch melden

Nach Hebertshausen hat nun auch Petershausen eine Schadens-App

Von Petra Schafflik, Petershausen

Schlaglöcher, defekte Straßenlaternen, wilde Müllablagerung: Solche Ärgernisse können die Petershausener schon bald bequem per Handy-App ans Rathaus melden. Einfach ein Foto machen und mit GPS-Standortdaten senden. So funktioniert eine Software, wie sie Petershausen jetzt nach dem Vorbild von Hebertshausen anschaffen will. Diese App können sich Bürger aufs Mobiltelefon laden. Die Installation eines AEM (Anregungs- und Ereignismanagement) hatte die CSU per Antrag schon vor zwei Jahren gefordert. Jetzt wurde im Rat über Vor- und Nachteile diskutiert. Denn an Bürger-Rückmeldungen mangelt es nicht. Schon jetzt erreichen im Jahr 1200 Zuschriften allein per E-Mail das Rathaus, dazu kommen Anrufe und Eingaben per Brief. "Viele Bürger rufen direkt bei uns im Bauhof oder auch privat an, das kriegt die Verwaltung gar nicht mit", erklärte Gemeinderat Jürgen Junghans (parteilos), selbst Mitarbeiter im Bauhof.

Vorteil der App: Die Meldung kommt beim richtigen Ansprechpartner an. Und es wird vieles schneller gemeldet, hofft Hans Scherer (FW). Entscheidend sei, dass die zügige Bearbeitung der Meldungen im Rathaus dann auch gewährleistet ist, erklärte Wolfgang Stadler (SPD). Die Kosten des Systems seien niedrig, so Rathauschef Marcel Fath (FW). Die Einrichtung kostet einmalig 1200 Euro, danach werden jährlich 1000 Euro fällig.

Am Ende der Diskussion waren nicht alle Gemeinderäte überzeugt vom AEM. Doch mit vier Gegenstimmen, darunter auch Bürgermeister Fath, votierte das Gremium mehrheitlich dafür, die Schadens-App einzuführen. Übrigens: Auch der Stadtrat in Dachau hat sich vor einiger Zeit mit dem Thema befasst, die Mitglieder entschieden sich aber gegen eine solche App für die Stadt.