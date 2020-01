In Kooperation mit der Landeshauptstadt München errichtet der Landkreis Dachau in Karlsfeld ein neues, fünfzügiges Gymnasium mit vier Sporthalleneinheiten sowie Freisportflächen. An einem EU-weiten Wettbewerbsverfahren haben sich 23 Fachbüros beteiligt und individuelle Realisierungsvorschläge für diese ambitionierte Aufgabe erarbeitetet.

In einer ersten Bewertungsrunde im Oktober 2020 kristallisierten sich vier besonders gelungene Entwürfe heraus. In der entscheidenden Preisgerichtssitzung in der vergangenen Woche wurden nun diese vier Entwürfe nochmals intensiv begutachtet und kritisch hinterfragt. Sieger des Wetterwerbs ist der gemeinsame Entwurf des Münchner Büros Fritsch & Tschaidse, welches unter anderen auch schon das neue Gymnasium in Dießen am Ammersee entworfen und gebaut hat, und dem Landschaftsarchitekturbüro Hackl & Hofmann aus Eichstätt. Wie das Landratsamt mitteilt, lag die besondere Stärke des Entwurfs der äußerst kreativen und ansprechenden Umsetzung des sogenannten Lernhauskonzepts.

Die weiteren Preisträger sind die Büros bof Architekten und Bruun aus Hamburg, Hascher Jehle Design und POLA aus Berlin und Heinle, Wischer und Partner mit UKL Landschaftsarchitekten aus Berlin und Dresden.

Landrat Stefan Löwl (CSU) zeigte sich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden: "Dem Preisgericht aus Architekten, Fachplanern, Schulexperten und Vertreten der beteiligten Kommunen ist es in intensiven Diskussionen gelungen, aus der Vielzahl der unterschiedlichen Entwürfe die besten Konzepte herauszuarbeiten und zu bewerten." Er freue sich, wenn dieses vom Landkreis so lange ersehnte Gymnasium nun zeitnah gebaut und bezogen werden könne. "Dem Preisträger ist eine äußerst kreative und pädagogisch wertvolle Planung gelungen, die zeitgemäßen Unterricht und neue Lernformen ermöglicht", sagte Stadtdirektor Peter Scheifele vom Referat für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München. Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe ist mit dem Ergebnis ebenfalls zufrieden: "Der Entwurf reduziert durch die Terrassierung des Baukörpers die Längenwirkung des Schulbaukörpers gegenüber der Nachbarschaft im Norden."

Alle eingereichten Entwürfe sind in den Faschingsferien vom 22. bis 29.Februar in der Berufsschulturnhalle, jeweils von 10 bis 18 Uhr ausgestellt.