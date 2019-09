Nach der Sommersaison im Familienbad kann man in der kälteren Jahreszeit wieder Badefreuden unterm Dach genießen. Von Samstag, 7. September an, stehen Hallenbad und Sauna wieder zur Verfügung. Das Hallenbad öffnet um 8 Uhr und die Sauna um 10 Uhr. Um den Wünschen der Badegäste gerecht zu werden, haben die Stadtwerke die Öffnungszeiten verlängert. Vom 9. September an können Badefans jeweils am Montag und Dienstag bis 22 Uhr und an Feiertagen bis 19 Uhr schwimmen. Sauna-Freunde können sich ebenfalls freuen: Vom 9. September an kann montags und dienstags bis 22 Uhr und an Feiertagen bis 19 Uhr geschwitzt werden. Eine weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten, so die Stadtwerke, sei derzeit nicht möglich. Der Schwimmverein belege am Mittwoch und Samstag in den Abendstunden das Hallenbad. Für längere Öffnungszeiten am Donnerstag, Freitag und Sonntag müsste das Personal aufgestockt werden. Das sei wirtschaftlich derzeit nicht vertretbar. Die Öffnungszeiten des Hallenbads vom 7. September an sind Montag und Dienstag 13 bis 22 Uhr, Mittwoch 13 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag 13 bis 21 Uhr, Samstag 8 bis 16.30 Uhr und Sonntag 8 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten der Sauna vom 7. September an sind Montag 13 bis 22 Uhr (Damen-Sauna), Dienstag 10 bis 22 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 21 Uhr, Freitag 10 bis 21 Uhr (Herren-Sauna), Samstag 10 bis 21 Uhr und Sonntag 10 bis 19 Uhr.

Für Frühschwimmer ist das Hallenbad vom 9. September an, Montag bis Donnerstag, von 6.30 bis 8 Uhr geöffnet. Familiennachmittage werden vomb 15. September an jeden Sonntag von 15 bis 19 Uhr angeboten. Die Schwimm- und Wassergewöhnungskurse für Kinder finden nach individueller Absprache statt. Die Kursgebühren betragen 130 Euro pro Kind und Kurs. Geburtstagskinder können ihren Geburtstag mit Animation im Hallenbad feiern. Der Preis pro Kind beträgt 10 Euro, das Geburtstagskind ist frei. Eine Buchung ist von sofort an im Hallenbad unter Telefon 08131/7009-984 möglich. Das Aquafitness findet vom 17. September an Dienstag und Freitag von 11 bis 11.45 Uhr statt. Eine 10er- Karte kostet 80 Euro.

Das Familienbad ist heuer bis einschließlich Sonntag, 8. September, geöffnet. Benutzer von Jahreskabinen werden gebeten, diese bis spätestens Sonntag zu räumen. Sollten die Temperaturen in der darauffolgenden Woche über 20 Grad liegen, bleibt das Familienbad bis einschließlich Sonntag, 15. September, geöffnet. Die Öffnungszeiten werden auf www.stadtwerke-dachau.de (Infokasten im Bereich Bäder) veröffentlicht. Für die gastronomischen Einrichtungen im Hallen- und im Familienbad haben die Stadtwerke einen neuen Pächter gefunden. Die Firma Mehr & Karl GbR wird vom 20. September an den Kiosk im Hallenbad und vom Mai 2020 an auch die beiden Cafés im Familienbad betreiben. Wie die Stadtwerke mitteilen, bringen die neuen Pächter viel Erfahrung in diesem Bereich mit und betreiben unter anderem die gastronomischen Einrichtungen im Münchner Westbad.