4. September 2018, 22:03 Uhr 499 neue Mitglieder Mehr Mitglieder, mehr Umsatz

Dachauer Sparda-Bank blickt auf gutes Geschäftsjahr zurück

Die Dachauer Geschäftsstelle der Sparda-Bank München eG, die im vergangenen Jahr 20-jähriges Bestehen feierte, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. 2017 konnte die Genossenschaftsbank in Dachau 499 neue Mitglieder gewinnen. Zum Jahresende zählte die Geschäftsstelle damit 9972 Mitglieder. Die Anzahl der eröffneten Girokonten belief sich im vergangenen Jahr auf 528. Insgesamt wurden zum Jahresultimo 9648 Girokonten gezählt, ein Plus von 3,6 Prozent. Jürgen Vogt, Leiter der Dachauer Geschäftsstelle, ist mit dem Geschäftsverlauf 2017 zufrieden: "Der Zuwachs bei den Mitgliedern und Girokonten verdeutlicht: Die Menschen in Dachau entscheiden sich bewusst für die Sparda-Bank München, weil wir ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und auf Basis unserer Werte Menschlichkeit und Wirtschaft miteinander verbinden. Wir setzen auch weiterhin auf eine persönliche und nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden."

Der Gesamtbestand im Kundenkreditgeschäft betrug in der Dachauer Ge-schäftsstelle zum Stichtag 31. Dezember 2017 102,1 Millionen Euro und verzeichnet damit einen Zuwachs von 1,8 Prozent. Das Privatkreditgeschäft lag bei 1,6 Millionen Euro. Das Neugeschäft bei den Baufinanzierungen belief sich zum Jahresende 2017 auf 16,3 Millionen Euro. Die Kunden der Sparda-Bank München in Dachau setzen vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase bei ihren Einlagen weiterhin auf Flexibilität und kurzfristige Liquidität. Zum 31. Dezember 2017 summierten sich die Kundeneinlagen auf 208,4 Millionen Euro. Der Bestand erhöhte sich verglichen mit 2016 um 18,7 Millionen Euro - das entspricht einem Plus von 9,8 Prozent. Einen Zuwachs von 20,5 Millionen Euro konnte die Geschäftsstelle in Dachau auch beim Geschäftsvolumen verzeichnen. Damit stieg diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf 310,6 Millionen Euro.

Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte die Dachauer Filiale der Sparda-Bank München insgesamt zehn Mitarbeiter, einer davon in Ausbildung. Das Geldinstitut setzte sich auch im vergangenen Jahr für gemeinnützige, soziale und karitative Projekte in Oberbayern ein. Insgesamt gingen 2,8 Millionen Euro in 783 Einzelspenden aus dem Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e. V. an gemeinnützige Einrichtungen. Allein die Geschäftsstelle in Dachau vergab im vergangenen Jahr 45 900 Euro in 17 Einzelspenden an Projekte in der Region. Zudem pflanzt die Genossenschaftsbank für jedes neue Mitglied seit 2015 einen Baum in Oberbayern. Dadurch kamen mittlerweile mehr als 43 000 Bäume im Ge-schäftsgebiet zusammen.