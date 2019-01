15. Januar 2019, 22:05 Uhr Neue Geschäftsleitung in Schwabhausen Monika Sandmair folgt Franz Lamm nach

Die Gemeindeverwaltung Schwabhausen hat eine neue Geschäftsleitung. Monika Sandmair, davor Kämmerin im Rathaus, übernimmt seit Anfang Januar den Posten von Franz Lamm, der 26 Jahre lang für die Gemeinde Schwabhausen tätig war. Er geht nun neue berufliche Wege und ist künftig als hauptamtlicher Dozent an der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) in der Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses tätig. "Der Abschied von Franz Lamm ist uns allen schwer gefallen. Die Zusammenarbeit war hervorragend", lobte Bürgermeister Josef Baumgartner. Er wünsche seinem langjährigen Mitarbeiter nur das Beste.

Monika Sandmair ist seit elf Jahren bei der Gemeinde Schwabhausen tätig. Im Laufe dieser Zeit absolvierte sie ein berufsbegleitendes Studium zur Betriebswirtin (VWA), das sie als Studienbeste von München abschloss. Wie Baumgartner berichtete, übernahm Sandmair schon in den vergangenen Jahren die Stellvertretung der Geschäftsleitung und konnte so bereits in ihren neuen Aufgabengebieten erste Erfahrungen sammeln. "Die vergangenen Jahre als Kämmerin der Gemeinde waren sehr spannend. Die Arbeit hat mir immer Freude bereitet", sagt sie. "Jetzt ist es an der Zeit für neue Aufgaben und auf diese Herausforderung freue ich mich schon", so Monika Sandmair. Die Aufgabe des Kämmerers übernimmt nun Schwabhausens Gebäudemanager Daniel Aschbichler.