Ein spannendes Spiel mit Realitäten auf verschiedenen Ebenen erwartet die Besucher der Ausstellung "Tête-à-tête" in der Neuen Galerie Dachau. In enger Zusammenarbeit konzipierten der Zeichner und Bildhauer Christian Jasper und der Maler Jochen Pankrath während eines Jahres die Schau, die ihre Arbeiten in ein "Gesamtkunstwerk" einbettet. Ihr als "Zwischenlösung" konstruierter "Schutzraum" birgt und präsentiert Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Objekte. Die Vernissage findet an diesem Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Die Ausstellung dauert bis 22. März 2020. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag sowie feiertags jeweils von 13 bis 17 Uhr.