ÜB will die neue Eishalle nach Hans-Jürgen Bäumler benennen

Kaum ist in den Gremien der Stadt Dachau die Entscheidung gefallen, dass das neue Eisstadion als eine geschlossene Halle auf dem ASV-Gelände am Stadtwald gebaut wird, hat sich die Überparteiliche Bürgergemeinschaft (ÜB) schon Gedanken um einen Namen für die Arena gemacht. Die ÜB möchte, dass die neue städtische Eishalle nach dem gebürtigen Dachauer Eiskunstläufer Hans-Jürgen Bäumler benannt wird. Die ÜB-Stadträte Rainer Rösch und Peter Gampenrieder haben einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt.

Der am 28. Januar 1942 in Dachau geborene Hans-Jürgen Bäumler war Ende der 50er-Jahre erfolgreicher Teilnehmer im Einzellauf bei nationalen und internationalen Meisterschaften. Zu internationaler Bekanntheit gelangte Bäumler im Paarlauf an der Seite von Marika Kilius. Mit ihr wurde er zwischen 1958 und 1964 mehrfach Deutscher Meister, Europa- und Weltmeister. Zudem gewannen die beiden sowohl 1960 als auch 1964 Silbermedaillen bei Olympischen Winterspielen.

Rösch und Gampenrieder beteuern unisono: "Der neuen städtischen Eishalle würde es sehr gut anstehen, den Namen des international bekannten und gebürtigen Dachauer Eiskunstläufers sowie späteren Schauspielers und Moderators zu tragen."

Hans-Jürgen Bäumler lebt heute mit seiner Frau Marina an der Côte d'Azur in Nizza. Das Paar hat zwei Söhne.