Ob Ausbildungs- oder Weiterbildungskompass: Die Westallianz unterstützt die knapp 70 000 Einwohner, die in den sieben Mitgliedskommunen Bergkirchen, Gröbenzell, Karlsfeld, Maisach, Odelzhausen, Pfaffenhofen und Sulzemoos leben, bei der Verbesserung ihres Bildungsstandes. So bietet der "Weiterbildungskompass" für Beschäftigte in Kooperation mit den Volkshochschulen Bergkirchen, Gröbenzell und Maisach verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung. Das Angebot reicht von einer Gabelstaplerschulung bis zum Selbstcoaching für Frauen. Ebenfalls dabei ist beispielsweise ein Gebärdensprachkurs für Anfänger, Anleitungen zum effektiven Arbeiten im Homeoffice, ein Benimm-Kurs für Azubis oder Tipps zur Vereinbarkeit von Hund und Beruf.

Für künftige Schulabsolventen listet der Ausbildungskompass 40 regionale Betriebe in den sieben Mitgliedskommunen auf. Des weiteren enthält er auf knapp 170 Seiten wertvolle Tipps für die Bewerbung. Die Broschüre wird an den weiterführenden Schulen der Westallianz-Gemeinden verteilt. Und sie ist im Netz auf der Internetseite der Westallianz unter (www.westallianz-muenchen.de) abrufbar.