5. April 2019, 21:42 Uhr Neue Ausstellung Rein in die Kartoffeln

Erst wurde das Gewächs aus Südamerika in Europa verkannt, dann wurde es zur billigen Massennahrung. Eine Ausstellung im Bezirksmuseum zeigt, wie die Knolle unseren Alltag prägt

Von Julia Putzger

Egal ob Pommes Frites oder Kartoffelbrei, Chips oder Gratin, Kroketten oder Klöße, Pellkartoffeln oder Rösti - die Kartoffel ist wunderbar wandelfähig. Trotzdem wird ihre Vielfalt viel zu selten gewürdigt, kaum einer denkt überhaupt über Kartoffeln nach. Eine neue Ausstellung im Bezirksmuseum in Dachau will das jetzt ändern. Seit Freitag und bis Ende Januar 2020 können sich die Besucher in der auch für Kinder sehr ansprechend gestalteten Schau über die Geschichte und Verwendung der spannenden Knolle informieren und an den liebevoll gestalteten Stationen Neues erfahren und entdecken.

Kartoffelpuppenküche mit Schälmesser und Klößen. Das Puppenhaus ist mehr als 100 Jahre alt - die Dunstabzugshaube aber offenbar neu. (Foto: Niels P. Joergensen)

In den fünf Ausstellungsräumen stehen vor allem die Vielseitigkeit der Kartoffel und ihre Geschichte im Vordergrund. So heimisch uns die Kartoffel heute auch vorkommt, sie hat erst vor knapp 500 Jahren ihren Weg nach Europa gefunden. Die spanischen Entdecker brachten sie Mitte des 16. Jahrhunderts von ihren Expeditionen aus Mittelamerika mit, allerdings ging dabei das Wissen um die Verwendung der Pflanze verloren. Deshalb staunten die Europäer zuerst nur über die schönen Blüten der Pflanze und wussten mit den Knollen im Erdreich nicht recht viel anzufangen. Der erste Raum der Ausstellung im Bezirksmuseum wurde darum rosa gestrichen, in der Farbe der Blüten. Außerdem können Besucher dort zwei Kartoffelpflanzen, welche die Kuratorin Ursula Nauderer im privaten Garten angezogen hat, beim Wachsen zusehen.

Erst im 19. Jahrhundert wurde das Wurzelgemüse zu einem echten Hit in den Küchen Europas. (Foto: Niels P. Joergensen)

Nach ihrer Ankunft in Europa legte die Kartoffel zunächst keine steile Karriere hin. Die Menschen waren ihr gegenüber skeptisch, sie wurde erst als Viehfutter und später in den Armenküchen verwendet, anbauen wollte sie eigentlich keiner. Das änderte sich Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem "Kartoffelbefehl" Friedrichs II., der in der Kartoffel Potenzial sah. Die Bauern mussten die Pflanze fortan kultivieren. Der Siegeszug der Kartoffel begann im Militär, es dauerte aber noch ein weiteres Jahrhundert, bis sie ihren Weg in die bürgerliche Küche fand.

Ausstellungsmacherin Ursula Nauderer hat jede Menge alter Rezepte nachgekocht und nachgebacken. (Foto: Niels P. Joergensen)

"Dann gibt es dafür einen richtigen Kartoffelhype", erklärt Nauderer. Das bezeugen die mehr als 150 Jahre alten Kochbücher aus dem Landkreis. Die Kuratorin scheute keine Mühen und probierte die fein säuberlich von Hand geschriebenen Rezepte selbst aus: Das Kartoffelgebäck etwa schmeckte auch den Kollegen und zu ihrem großen Erstaunen gab es 1840 sogar schon Pommes Frites.

Nauderers Experimente am Herd sollen auch für die Besucher möglich sein. Von Anfang Mai an gibt es darum als Ergänzung zur Ausstellung eine Broschüre, in der Erwachsene die alten Rezepte und Kinder Anregungen zum Spielen und Basteln finden. Denn aufgrund ihres hohen Ertrags war die Kartoffel vom 19. Jahrhundert an allgegenwärtig und somit auch zum Spielen vorhanden. Neben dem altbekannten Kartoffeldruck kann man mit den Erdäpfeln auch Theater spielen, in dem man sie zu lustigen Kartoffelpuppen schnitzt. Eine weitere Bastelei, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist, ist die Kartoffeluhr. Die Stärkeflüssigkeit zweier Knollen versorgt mit verschiedenen Dioden versehen eine kleine Digitaluhr mit Strom. "Die geht zwar noch nach der Winterzeit und ein paar Minuten nach, aber ich finde das darf so eine Kartoffeluhr ruhig", schmunzelt Nauderer.

Highlight der Ausstellung ist sicherlich ein mehr als 100 Jahre altes Puppenhaus, in dem es jede Menge zu entdecken gibt: In der Miniaturküche schmoren Bratkartoffeln in der Pfanne, im Topf kochen schon die Klöße, der Kartoffelteig wartet darauf, ausgestochen zu werden. In der Vorratskammer nebenan lagern eingeweckte Kartoffeln, die frische Wäsche muss noch mit Stärke gebügelt werden.

Wer aufmerksam schaut, findet noch viele weitere Verwendungsmöglichkeiten und wird sich spätestens vor der großen Vitrine im letzten Ausstellungsraum, die mit allerlei Produkten gefüllt ist, bewusst, wie wichtig die Kartoffel in unserem Alltag eigentlich ist. In der als Familienausstellung konzipierten Schau können also sowohl Kinder als auch Erwachsene auf Entdeckungstour gehen und dabei so manchen Aha-Effekt erleben - denn langweilig ist die Kartoffel keinesfalls.

Geöffnet Samstag, Sonntag und Feiertage 13 bis 17 Uhr und Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr. Kinderworkshop "Kennst Du den Kartoffelkönig?" am Freitag, 24. Mai, 15.30 bis 17 Uhr.