31. März 2019 Kreuzung in Dachau Ost ohne Ampel

Die Stadt hat Hoffnung, die Situation auf der ewig verstopften Kreuzung Schleißheimer Straße/ Alte Römerstraße / Bajuwarenstraße verbessern zu können und will dazu die Ampelanlage modernisieren. An der Kreuzung könnte es daher an diesem Montag, 1. April, etwas chaotisch zu gehen. Zwischen acht und 18 Uhr soll die Ampel abgeschaltet werden. Durch die Modernisierung der Lichtsignalanlage soll der Verkehrsfluss verbessert werden. Neu sind Detektoren, die Verkehrsmengen erfassen sollen. Zudem wird eine Busbeschleunigung und ein akustisches Blindensignalsystem installiert. Auch über einen Ausbau der Kreuzung wurde im Stadtrat schon diskutiert, doch dafür reicht der Platz nicht aus.