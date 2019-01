29. Januar 2019, 22:02 Uhr Neubau Genehmigung für Wohnhaus am Friedhof

In der Pacellistraße in Dachau nahe dem Waldfriedhof wird gebaut. Wie die Stadt mitteilt, wurde am 14. Januar die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten erteilt. Der Neubau soll auf dem Grundstück Pacellistraße 2a und b errichtet werden. Beantragt worden war das Vorhaben bereits 2010. Die Stadt hat die Genehmigung nun verlängert. Der Bauherr müsste nach der aktuellen Satzung auch einen Kinderspielplatz einrichten. Die Pläne können in der Abteilung Bauordnung, Zimmer 321, von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags auch zwischen 14 und 18 Uhr eingesehen werden.