11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Neubau für die Polizei Blaulicht statt idyllisches Grün

Nach langen Diskussionen soll die neue Polizeiinspektion jetzt am Rande des Bepo-Geländes errichtet werden. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Etwa 50 Bäume müssen dafür gefällt werden

Von Viktoria Großmann, Dachau

Die Anwohner an der Isar-Amperwerke-Straße sind Uniformen und Blaulicht gewöhnt. Sie sind Nachbarn der Bereitschaftspolizei (Bepo). Bald können sie sich noch besser beschützt fühlen. Ob sie sich darüber freuen werden, ist fraglich. Jetzt schauen sie auf eine hübsche Grünfläche mit teilweise sehr alten, knorrigen Bäumen. Erst dahinter in einigem Abstand sind die Zufahrt und die Gebäude der Bereitschaftspolizei zu erkennen. Auf der Suche nach einem Standort für die neue Dienststelle der Polizeiinspektion Dachau fiel die Wahl jedoch auf genau diesen beschaulichen Grünstreifen am Rande des Bepo-Geländes. In dieser Woche hat der Stadtrat einstimmig den Plänen für das neue Polizeigebäude zugestimmt.

Damit kommt eine lange geplante und von den Polizisten herbeigesehnte Umsiedlung aus der Dr.-Höfler-Straße 1 in Gang. Das Gebäude nahe dem Landratsamt ist zu klein und marode. Teilweise regnete es schon herein, Fenster sind undicht. Die Raumverhältnisse sind für die mehr als 100 Polizisten beengt. Auch die Stellplätze für Privat- und Dienstfahrzeuge reichen nicht aus. Der Neubau auf dem Grundstück in Dachau Ost, das dem Freistaat gehört, wird für 132 Beschäftigte geplant. Die Diskussionen über einen Neubau werden schon seit zehn Jahren geführt. Im Oktober 2019 könnte nun der Spatenstich für das neue Gebäude erfolgen. Der Freistaat plant 15 Millionen Euro für den Neubau ein. Am alten Polizeistandort sollen Wohnungen für Staatsbedienstete entstehen.

Die Anwohner der Isar-Amperwerke-Straße schauen jetzt auf eine mit alten Bäumen bestandene Wiese. Sie ist mit Maschen- und Stacheldraht eingezäunt, weil sie zum Gelände der Bereitschaftspolizei gehört. (Foto: Niels P. Joergensen)

Einverständnis herrscht darüber, dass der neue Standort sehr sinnvoll ist. Die Polizisten der Dachauer Inspektion können die Infrastruktur ihrer Kollegen mitnutzen. Das reicht von Kanälen und Straßen bis zur Kantine. Trotzdem werden insgesamt etwa 4100 Quadratmeter Fläche versiegelt. Betroffen von den Bauarbeiten sind nicht nur das Bepo-Gelände, sondern auch der städtische John-F.-Kennedy-Platz. Er wird zur Zufahrt für den Besucherverkehr zur Polizei. Die Grünanlage wird in Mitleidenschaft gezogen werden. Für die Wertstoffcontainer muss ein neuer Platz gefunden werden. Die Stadtverwaltung und die Stadträte sind entschlossen, die Aufenthaltsqualität am Platz zu erhalten, in dessen Erweiterung es an der Isar-Amperwerke-Straße auch einen kleinen Spielplatz gibt. Ganz so lauschig aber wird es nach dem Umbau nicht mehr sein. Einen ersten Entwurf lehnten die Stadträte im Mai ab, weil er ihnen zu betonlastig war. Kritisch ist an dem Gelände auch das historische Erbe. Sichtbar bleiben muss der "Weg der Erinnerung", der an die Märsche der KZ-Häftlinge erinnert. Am Isar-Amperwerke-Straße erinnert ein Stück Gleise an eine Bahnzufahrt direkt auf das frühere KZ-Gelände, das heute von der Bereitschaftspolizei genutzt wird. Die Geschichte des Geländes, auf dem es mehrere denkmalgeschützte Häuser gibt, geht zurück bis in den Ersten Weltkrieg, als die Pulver- und Munitionsfabrik an dieser Stelle errichtet wurde. 1933 übernahm die SS das Gelände.

Auf der jetzt grünen, parkähnlichen Fläche, welche die Anwohner vor ihren Fenstern haben, werden etwa 50 Bäume gefällt werden. Das Gebäude darf nicht mehr als zwölf Meter hoch werden und wird maximal 1000 Quadratmeter Grundfläche haben. Es bekommt drei Vollgeschosse und obenauf ein zurückgesetztes und daher weniger sichtbares Technikgeschoss. Außerdem werden Flächen für Carports und eine Trafostation benötigt. Um die Anwohner zu schützen, soll auch eine Lärmschutzwand errichtet werden. Laut Plan soll das Polizeigebäude wieder an drei Seiten von Bäumen umringt sein. Außerdem muss das Dach auf mindestens 360 Quadratmetern begrünt werden.

Das Gebäude an der Dr.-Höfler-Straße stammt aus den Siebzigerjahren. An seiner Stelle sollen Wohnungen für Staatsbedienstete entstehen. (Foto: Niels P. Joergensen)

Beim Lärmschutz der Nachbarn wird an einiges gedacht. Das Notstromaggregat sowie der Polizeihofparkplatz würden voraussichtlich maximal an zehn Nächten im Jahr gebraucht, die Notausfahrt an der Isar-Amperwerke-Straße vermutlich seltener. Das sei zumutbar, heißt es in den Planungsunterlagen. Was aber, wenn sich Festgenommene lautstark äußern? Hierzu findet sich in den Unterlagen zum Flächennutzungsplan der Satz: "Nachts kann das Spitzenpegelkriterium an den nächstliegenden Wohnhäusern überschritten werden, verursacht in der Durchfahrt durch sehr lautes Schreien von Personen, die in Gewahrsam genommen werden." Weil man diesen hautnahen Krimi den Anwohner nicht unbedingt zumuten will, "soll die nordwestliche Öffnung der Durchfahrt mittels eines Sektionaltores geschlossen werden können". Auch die jetzige Polizeiinspektion liegt im Wohngebiet.