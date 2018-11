14. November 2018, 21:28 Uhr Netzwerk soll verdichtet werden Fachtreffen für den Kinderschutz

Die KoKi (Koordinierende Kinderschutzstelle) Dachau - Netzwerk frühe Kindheit bietet am Donnerstag, 15. November, von 15 Uhr bis 17 Uhr im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst Reuter Platz 1 in Dachau für alle Partner des sozialen Netzwerks ein Fachtreffen an. Dazu sind alle Professionen, die im frühen Kinderschutz tätig sind - also mit Kindern oder Familien mit Kindern im Alter von bis zu drei Jahren arbeiten - eingeladen. Die Veranstaltung gibt Raum für den fachlichen Austausch und soll den Prozess unterstützen, das Netzwerk für den frühen Kinderschutz zu verdichten. An diesem Nachmittag können die Teilnehmer neue präventive Projekte kennenlernen oder eigene neue Angebote vorstellen. Die Kinderschutzstelle lädt die in der Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen und in der Erwachsenenbildung tätigen Professionen, die ihren Tätigkeitsbereich in Dachau haben, zu dieser Veranstaltung ein. Um eine Anmeldung unter den Telefonnummern 08131/74-1275 oder 08131/74-1276 oder per Fax unter 08131/74-1298 oder per E-Mail an koki@lra-dah.bayern.de wird aus Planungsgründen gebeten.